Cybercriminelen profiteren van thuiswerkers tijdens coronacrisis: internetfraude neemt toe

Cybercriminelen pasten zich snel aan de gevolgen van de pandemie aan, schrijft ENISA in een jaarrapport. Het lukt hen steeds beter om mensen heel gericht te belagen. Zo bedienden ze zich van nieuwe, sluwe manieren om inloggegevens te stelen of te hergebruiken, lokten ze mensen naar phishing-websites of deden ze zich voor als bekenden om informatie los te krijgen. Ook wisten ze steeds vaker telefoons en andere mobiele apparaten binnen te dringen.

Deze gevaren gaan alleen nog maar toenemen, waarschuwt ENISA. Computerbeveiligers werken zich al uit de naad om videovergaderingen, mobiele telefoons en al het plotselinge werkverkeer tussen keukentafel en kantoor te beschermen tegen kwaadwillenden. Als die ook nog kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld in de vorm van deepfakes gaan inzetten, ‘zullen we het aantal succesvolle en niet op te sporen operaties zien groeien’.

Deepfakes zijn bewerkte video's, waarin de maker mensen iets in de mond kan leggen wat ze niet hebben gezegd. De technologie om nepvideo's te maken, verbetert razendsnel en is overal te vinden.

WhatsApp

De vriend-in-noodfraude is eveneens aan een snelle opmars bezig. Tot februari kreeg de politie 130 aangiften per week binnen, maar mede door de coronacrisis is dat aantal opgelopen van 300 per week in september tot 100 per dag op dit moment.