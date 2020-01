‘Daar trap ik niet in’: Vijf doorzichtige oplichtingstrucs waar jong en oud toch intuinen

Uit de jaarcijfers van de politie blijkt dat het aantal fraudegevallen met onlinehandel het afgelopen jaar met 31 procent steeg. Betaalfraude nam toe met maar liefst 67 procent en cybercrime met 64 procent. Het aandeel van jongeren daarin wordt steeds groter.



Iemand via Marktplaats oplichten zien zij als ‘makkelijk manier om geld te scoren voor een avondje stappen’’, zegt korpschef Erik Akerboom. Ook stellen de op geld beluste jongeren hun rekening, tegen betaling, ter beschikking aan (online)criminelen.



Politie, banken en verkoopsites, zoals Marktplaats, waarschuwen al jaren voor de risico's. ‘Dat overkomt mij niet’, klinkt het vaak. Tips als ‘als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het meestal niet waar’ en ‘geef nooit inloggegevens aan derden’ ten spijt, trappen toch veel onlinekopers in de gebruikte methoden.

Volgens Akerboom doen mensen niet vaak aangifte, zeker als het om een relatief klein bedrag gaat. ,,Mensen zien het als iets stoms van zichzelf als het misgaat, terwijl het gewoon om strafbare feiten gaat’’, aldus de politiebaas. Wie echter een beetje scherp is, doorziet de trucs al snel. Dit zijn de vijf meest voorkomende:

SMS’je van de bank

Iemand koopt iets van je en belooft, na het uitwisselen van telefoonnummer, naam- en betaalgegevens, het geld direct over te zullen maken. De betaling blijft echter uit, maar dan volgt een sms’je van ‘de bank’. Of je de betaling even wilt controleren. Het linkje in het tekstbericht voert naar een site die eruitziet als die van bank, maar die handig je inloggegevens afvangt. Een klassiek gevalletje ‘phishing’. Met je prijsgegeven naam en wachtwoord kan de booswicht je rekening leeghalen. Feit is dat de bank je nooit zulke berichten stuurt. Dus, nooit vertrouwen!

Volledig scherm © AD

Foute Tikkies

Een andere geliefde manier van oplichting is het sturen van een valse Tikkie. Een koper, of verkoper, zegt dat hij/zij eerder slechte ervaringen via Marktplaats heeft gehad en daarom graag je telefoonnummer krijgt om de zaak via Whatsapp af te handelen. Als blijk van goeder trouw vraagt de oplichter een bedrag van 1 cent over te maken via het online betaalplatform Tikkie, zodat hij de transactie kan controleren. De link in Whatsapp leidt alleen niet naar de betaalapp, maar naar een nepper die ook nu weer je bankinlog onderschept. Niet doen dus!

Checken van IBAN-nummer

Een variatie op het thema is het checken van je IBAN-nummer via de Marktplaatschat, mail, sms of Whatsapp. Het principe is echter exact hetzelfde als bij voorgaande methoden. Na ontvangst van je persoonlijke informatie, zoals naam, telefoonnummer en rekeningnummer, volgt een bericht waarin wordt gevraagd de voor betalingen noodzakelijke IBAN te controleren. Online uiteraard. Ook nu gaat de meegestuurde link linea recta naar een nepsite die inloggegevens kaapt. Met alle gevolgen van dien.

Volledig scherm © EPA

Niet betaald of vals geld

De koper van hetgeen je aanbiedt, kan niet wacht tot hij het in handen heeft. De oplichter bezweert je dat er betaald is en vraagt om het kleinood vast op te sturen. Als bewijs stuurt hij een screenshot van de betaalapp of banksite, maar in werkelijkheid gaat het om een gefakete afbeelding. Even snel in elkaar geshopt. Vertrouwend op een goede afloop gaat het verkochte richting de koper. Het geld wordt echter nooit bijgeschreven. Het opsturen van vals geld, waarin ook een levendige onlinehandel bestaat, wordt ook toegepast. Opletten!

Gelijk oversteken

Niet heel ingenieus, maar niet minder winstgevend. Koper en verkoper komen overeen om product en betaling in levenden lijve uit te wisselen. Meestal op het woonadres. Wat volgt is de spreekwoordelijke klap in de nek of bedreiging met mes of pistool. Het product of de poen ben je gelijk kwijt, een deceptie rijker. Afspreken op een publieke plaats is beter. Marktplaats biedt de mogelijkheid tot ‘gelijk oversteken’. Oftewel, er wordt pas betaald als de buit (lees: per post en met track/trace-code) binnen is. Een veilige optie. De verkoper krijgt zijn centjes uiterlijk de volgende dag via Ideal op zijn rekening.