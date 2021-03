Datalek bij Blijdorp, Apenheul en Dierenpark Amersfoort: gegevens van bezoekers op straat

Het euvel is door een ‘menselijke fout’ ontstaan, zo valt verder te lezen. ‘Ticketcounter heeft direct alles op alles gezet om het lek te vinden. Dat is gevonden en direct dichtgezet. Daarmee is het lek definitief opgelost en is er geen vervolgactie meer nodig’, aldus Blijdorp.



De Apenheul laat weten: ‘We vinden het natuurlijk heel erg vervelend dat dit is gebeurd en bieden hiervoor mede namens onze partner Ticketcounter onze excuses aan.’