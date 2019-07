De beste draadloze en betaalbare speakers voor op het strand

De Bose SoundLink Mini II heeft met zijn neutrale sound, goede bas en dito prestaties in de midden- en hoogfrequenties al met al de beste geluidskwaliteit. Als je jouw muziek binnenshuis of in een uitgestorven achtertuin beluistert tenminste. Op een winderige stranddag of tijdens een bedrijvig barbecuefeest blijft er, mede door het lage maximumvolume, heel wat minder over van die prestaties.



De JBL Xtreme en Ultimate Ears MegaBoom 3 zijn in die omgeving wel een prima keuze. Ja, in stillere situaties dreunt hun zware bas simpelweg net wat te heftig op de trommelvliezen. Maar in de buitenlucht fladderen die scherpe kantjes als eerste weg, zonder dat de bas helemaal het licht uitdoet. ,,Het is dus heel belangrijk om je voor aanschaf te bedenken waar en wanneer je zo’n speaker wil gebruiken’’, adviseert Hulsebosch.



Dezelfde vraag bepaalt in hoeverre je waarde moet hechten aan eigenschappen als accuduur en waterdichtheid. Wie meestal een stopcontact binnen handbereik heeft of slechts korte tijd van het stroomnet verwijderd is, kan best genoegen nemen met minder krachtige batterijen. Wie op zijn roadtrip richting Essaouira of Ljubljana honderden kilometers lang van draadloze deuntjes wil kunnen genieten, is daarentegen het beste uit met de Flare+ van SoundCore, niet voor niets een dochteronderneming van powerbankfabrikant Anker. De Ultimate Ears is een goede tweede.