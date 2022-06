De beste games voor een flinke work-out: deze spellen laten je zweten

Gamen is meer dan alleen maar schieten of voetballen, en het is veel makkelijker om mee te beginnen dan je denkt. In deze rubriek geven we daarom laagdrempelige tips voor games in elke situatie. Vandaag: de beste games die je in beweging brengen.

Bij gamen denk je misschien aan onderuitgezakt op de bank zitten, maar er zijn ook spellen die juist het tegenovergestelde van je vragen. Een actieve houding, een beetje krachtinspanning en even lekker in beweging komen.

Er zijn natuurlijk allerlei apps op je telefoon die speciaal gericht zijn op een work-out in je huis, maar die zijn vaak niet als game te kwalificeren. Onderstaande spellen laten je niet alleen zweten, maar zijn ook een genot om te spelen.

Volledig scherm Voetbal met een controller aan je been in Switch Sports. © Nintendo

Nintendo Switch Sports

Nintendo’s Wii-console werd in 2006 een doorslaand succes, mede door de gratis game die elke koper erbij kreeg: Wii Sports. Met de controller in handen zwaaide je je tennisracket of gooide je een bowlingbal, waarbij jouw bewegingen werden overgezet in het spel. Dit jaar verscheen er een opvolger voor de Nintendo Switch.

In Nintendo Switch Sports keren de succesnummers bowling en tennis terug, maar dit keer kun je ook volleybal of chanbara spelen, een soort zwaardvechten. Met de bijgeleverde beenband kun je zelfs de controller aan je been binden voor een potje voetbal. In je eentje is het niet altijd even enerverend, maar als je iemand hebt om tegen te sporten is het zeker aan te raden.

Volledig scherm Versla monsters door in beweging te komen in Ringfit Adventure. © Nintendo

Ring Fit Adventure

Nintendo is sowieso goed in het maken van actieve games en maakt daar vaak aparte controllers voor. De Wii had bijvoorbeeld Wii Fit, waar je een ‘balance board’ bij kreeg om op te balanceren. Voor de Switch hebben ze Ring Fit Adventure uitgebracht met een grote, plastic ring.

Daarmee moet je allerlei oefeningen doen tijdens het spelen, bijvoorbeeld door hem in elkaar te duwen, squats te doen of je knieën op te trekken. Het spel houdt jouw prestaties nauwkeurig bij en geeft je elke dag adviezen over je oefeningen. En het leukste is dat je er ook daadwerkelijk een verhaaltje mee speelt. Met jouw work-out versla je reusachtige draken.

Volledig scherm In Just Dance moet je de dansbewegingen zo goed en snel mogelijk nadoen. © Ubisoft

Just Dance

Je hoeft echter geen Switch te hebben om spelenderwijs te trainen. De Just Dance-serie komt al jaren uit op alle denkbare spelcomputers. Deze games geven je een lijst aan moderne hits om op los te gaan met hippe (maar uitputtende) choreografieën.

Als je samen wilt dansen, heb je niet eens voor iedereen een controller nodig. Er bestaat een app waarmee het spel jouw danspasjes kan registreren als je je smartphone in je hand houdt. Zo dans je met het hele gezin tegelijk, zonder dat je je blauw betaalt aan allerlei extra’s.

Volledig scherm Een Pokémon in het wild, in Pokémon GO. © The Pokémon Company

Pokémon GO

Pokémon GO herrinner je misschien uit de vele nieuwsberichten uit 2016, toen de game uitkwam. De hele zomer lang verzamelden groepjes Pokémon-jagers zich om de beestjes te vangen. Het strand van Kijkduin werd zelfs overspoeld, omdat de diertjes zich daar makkelijk lieten zien.

Ook zes jaar na de grote hype is Pokémon GO nog zeer populair, en je kunt het uitstekend gebruiken om aan je dagelijkse portie beweging te komen. Het spel moedigt je namelijk aan om naar buiten te gaan en gewoon een stuk te wandelen. Naast de beestjes die je overal tegenkomt, levert elke gelopen kilometer je allerlei extra’s op. Je kunt bijvoorbeeld eieren uitbroeden door een bepaalde afstand af te leggen.

Is Pokémon niks voor jou, dan zijn er soortgelijke games in andere thema’s. In Pikmin Bloom zie je overal om je heen bloemwezentjes, terwijl je in The Witcher: Monster Slayer strijdt tegen monsters. Ben je nergens bang voor, dan kun je je wagen aan Zombies, Run. Je dagelijkse rondje hardlopen wordt een stuk intenser als je een horde zombies voor moet blijven.

Volledig scherm Met FitXR kun je boksen in VR. © FitXR

Virtual reality

Heb je iets meer geld te besteden, dan loont het om te investeren in een virtual reality-bril. Met zo’n headset word je getransporteerd naar een virtuele wereld, en die wereld kan natuurlijk net zo goed een sportschool zijn.

De populairste vr-game die je laat zweten is Beat Saber. In dit spel komen er allerlei blokken op je af, die je op de beat moet wegslaan met de lichtzwaarden in je handen. Dat resulteert in een soort vermoeiende maar gave dans. Er zijn ook vr-spellen die specifiek op fitness zijn gericht. FitXR vraagt je bijvoorbeeld om te boksen met je vr-controllers, en in Supernatural krijg je trainingen van echte coaches die je hele lichaam in beweging brengen.

De makkelijkste vr-bril om mee te beginnen is op dit moment de Quest 2, waar je geen aparte pc of tv voor nodig hebt. Zorg wel voor een doekje, want na zo’n work-out zit er aardig wat zweet op je dure headset.

