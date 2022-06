De beste games voor kunstliefhebbers: deze spellen brengen je in vervoering

De beste games voor...Gamen is meer dan alleen maar schieten of voetballen en het is veel makkelijker om mee te beginnen dan je denkt. In deze rubriek geven we daarom laagdrempelige tips voor games in elke situatie. Vandaag: de beste games voor liefhebbers van kunst.

Games kunnen er prachtig uitzien: van grimmige oorlogssimulaties tot fonkelende racewagens en levensechte gezichten. Maar lang niet alle games draaien om de nieuwste technologieën en realistische beelden.

Stijl, muziek en emoties zijn vaak net zo belangrijk. Games zijn kunst en kunnen je in vervoering brengen, als je weet welke spellen je moet hebben.

Volledig scherm In Journey draait alles om de reis. © ThatGameCompany

Journey

Een van de bekendste en invloedrijkste kunstgames is Journey, gemaakt door het kleine team van het Amerikaanse thatgamecompany. Het is een avonturenspel waarin je als personage met een lange sjaal je weg moet zien te vinden door een prachtige woestijn, om uiteindelijk bij een berg in de verte uit te komen.

Het klinkt simpel, maar door de creatieve vormgeving komt de wereld goed tot leven en voel je je heel klein in deze enorme woestijn. De omgevingen en muziek roepen op een knappe manier allerlei emoties bij je op, zonder daar woorden of een duidelijk verhaal voor nodig te hebben. Uiteindelijk is de reis naar de berg een metafoor voor de reis door het leven.

Journey is inmiddels tien jaar oud, maar nog onverminderd indrukwekkend. Na het enorme succes op PlayStation-consoles is het spel ook uitgekomen op pc en iOS, waardoor je het makkelijk op je iPhone kunt proberen. Meerdere games hebben het succes van Journey geprobeerd te kopiëren. De game heeft een grote invloed gehad op de gamesindustrie en heeft ruimte gecreëerd voor meer kunstzinnige spellen.

Volledig scherm Alles in Gris ziet eruit als een aquarel. © Nomada Studio

Gris

Gris, van de kleine Spaanse ontwikkelaar Nomada Studio, springt in het oog door zijn opvallende stijl. Elke omgeving waarin je puzzels voorgeschoteld krijgt, lijkt een handgeschilderde aquarel. Ook de thematiek van verlies en rouw wordt op een interessante manier ingezet. Tijdens het spel verwerkt het hoofdpersonage de dood van haar moeder. Hoe langer je speelt, hoe meer kleuren er terugkomen in de wereld.

Gris is naast de pc, PlayStation en Nintendo Switch ook op iOS en Android verschenen.

Volledig scherm In Gorogoa vallen afbeeldingen op onverwachte manier samen. © Jason Roberts

Gorogoa

Puzzelgame Gorogoa valt niet alleen op door de handgetekende stijl, maar ook het spelconcept is uniek en kunstzinnig. Spelers krijgen vier kleine schilderijtjes te zien, die ze vervolgens kunnen manipuleren om puzzels op te lossen. Je zoomt bijvoorbeeld in op een fruitschaal in een keuken en sleept die onder een boom om een vallende appel op te vangen.

Gorogoa is helemaal gemaakt door één man, Jason Roberts, die ook alles met de hand heeft getekend. Hij deed er maar liefst zes jaar over om het hele spel te voltooien, terwijl je het in een uur of twee hebt uitgespeeld. Ook van Gorogoa is een versie voor smartphones gemaakt, naast de release voor moderne consoles.

Volledig scherm Monument Valley combineert puzzels met landschappen die doen denken aan M.C. Escher. © ustwo

Monument Valley

Naast Journey is Monument Valley een van de populairste voorbeelden van een kunstzinnige game. De vreemde omgevingen doen denken aan het werk van M. C. Escher, met paden en trappen die spelen met perspectief en niet goed op elkaar aan lijken te sluiten. Jij manipuleert de verschillende bruggen en weggetjes om uiteindelijk bij het einde van elk level te komen.

Het spel is speciaal voor smartphones gemaakt en was daar een groot succes, wat leidde tot een vervolg. De game speelde zelfs een kleine rol in de Netflix-serie House of cards, waarin president Underwood geniet van het kleine kunstwerk. Je kunt het zowel op Android als iOS spelen.

Volledig scherm Kentucky Route Zero combineert magisch realisme met een reisverhaal. © Cardboard Computer

Kentucky Route Zero

Natuurlijk hoeft ‘kunstzinnig’ niet alleen te slaan op het uiterlijk of de stijl van een game, maar kan het ook gaan om de manier waarop een spel is geschreven. Kentucky Route Zero, verkrijgbaar op pc en alle moderne spelcomputers, leest als hoogstaande literatuur. Qua gameplay wordt er weinig van je verwacht, behalve dat je bereid bent je te verdiepen in de beslommeringen van hoofdpersoon Conway.

Deze vrachtwagenchauffeur verdwaalt tijdens een bezorging en verliest zich daarna in een vreemde wereld vol bureaucratie, vreemde musea en koortsdromen. Het magisch realisme van het spel combineert bekende elementen als tankstations en kantoorpanden met absurde situaties en andere werkelijkheden, waardoor het soms lijkt alsof je hallucineert. De manier waarop de tekst thema’s als verslaving, schuld en obsessies behandelt, is van wereldklasse. Je kunt het spelen op pc, PlayStation, Xbox en Nintendo Switch.

