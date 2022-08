De beste macOS-trucs: word meester van je Mac met deze slimmigheidjes

MacOS, het besturingsprogramma van alle computers van Apple, zit vol verstopte slimmigheidjes en functies die je makkelijk over het hoofd kan zien. De handigste hebben we hieronder verzameld.

Hoeveel taken op je computer zijn onhandig, niet omdat ze lastig zijn maar omdat ze tijd kosten? Wie zichzelf een betere computerervaring wil geven doet er slim aan om zoveel mogelijk van deze ingebouwde shortcuts te leren. Dit zijn slimme functies die je misschien nog niet kent.

Spotlight: zoeken, rekenen of valuta omzetten

De Spotlight-functie in macOS is superhandig. Hiermee kun je vliegensvlug alle bestanden en programma’s op je Mac doorzoeken. Open Spotlight met een klik op het vergrootglaspictogram linksboven in de menubalk, of je druk tegelijkertijd op Command en de spatiebalk. Zo vind je vliegensvlug dat ene programma, document of podcast dat je ergens op je Mac had opgeslagen.

Maar je kunt deze functie ook als rekenmachine gebruiken of om valuta om te rekenen. Om dat te doen, typ je in de zoekbalk wat je wilt berekenen (bijvoorbeeld ‘10 + 2600 x 2') en het antwoord verschijnt direct als zoekresultaat in beeld. Je kunt op deze manier ook bijvoorbeeld dollarbedragen invoeren om direct te zien hoeveel het bedrag in euro’s is.

Een snelle preview

Met de functie ‘Snelle weergave’ wordt een pop-upvenster geopend met een gedetailleerd voorbeeld van het bestand of de map die je in de Finder of op het bureaublad bekijkt. Het enige wat je hoeft te doen is de spatiebalk in te drukken terwijl je met je muiscursor op het bestand staat. Je klikt bijvoorbeeld op een document uit een lijst en je krijgt het hele document in een pop-upvenster te zien, zonder het daadwerkelijk te openen.

Woordenboek onder je muiscursor

‘Opzoeken’ is een weinig bekende maar handige macOS-functie. Houdt de Control-knop ingedrukt wanneer je op een woord klikt, en je kunt meteen de betekenis opspeuren in ingebouwde én online-woordenboeken. Deze functie werkt bij de meeste apps en websites.

Screenshots of opnames maken van je scherm

Een film of afbeelding van je beeldscherm maken is makkelijker dan je misschien denkt. Druk op Shift + Command + 5 om ‘Schermafbeelding’ te openen en de hulpmiddelen weer te geven. Je kunt het volledige scherm, een actief venster of een geselecteerd deel van het scherm vastleggen. Je kan ook schermopnamen maken. Schermafbeeldingen worden automatisch op je bureaublad opgeslagen.

Betere concentratie

Met de Focus-functie op je Mac kun je eventuele afleidingen tot een minimum beperken – of in ieder geval zorgen dat je niet langer gek wordt van de ene na de andere melding. Handig: de Mac synchroniseert deze instellingen ook naar al je andere Apple-apparaten.

Klik op het Apple-logo in de linkerbovenhoek, selecteer ‘Systeemvoorkeuren’ en ga vervolgens naar ‘Meldingen en focus’. Je kunt ook verschillende ‘focus-formats’ plannen en automatiseren. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat je op bepaalde tijden of locaties even geen meldingen wilt zien.

Interactieve Hoeken

Slim gebruik van de Interactieve Hoeken (‘Hot Corners’) kan je leven een stuk simpeler maken. Deze functie zorgt ervoor dat er altijd een bepaalde functie wordt uitgevoerd zodra de muiscursor een bepaalde schermhoek aanraakt. Zo kun je bijvoorbeeld alle vensters minimaliseren met één gebaar, door de cursor de rechterbovenhoek in te zwiepen. Ga eerst naar ‘Systeemvoorkeuren’, dan naar ‘Bureaublad & Schermbeveiliging’, dan naar ‘Schermbeveiliging’ en ten slotte naar ‘Interactieve Hoeken’. Stel hier de Interactieve Hoeken naar wens in.

Onderteken documenten in het programma Preview

Als je een pdf-bestand per e-mail ontvangt om te ondertekenen, hoef je deze niet eerst af te drukken, het papier te ondertekenen en vervolgens weer in te scannen. Met je Mac kun je documenten namelijk rechtstreeks op je apparaat ondertekenen in het programma ‘Voorvertoning’ (‘Preview’).

Klik op de werkbalk en vervolgens op de kleine cirkel met een markeerstift erin. Klik nu op het vakje dat eruitziet als een handtekening. Je kunt nu met je vinger op de trackpad het document ondertekenen. Gebruik je liever een pen? Zet dan je handtekening op een wit vel papier en klik op ‘Camera’ om een foto hiervan te nemen. Je kunt deze handtekening opslaan om opnieuw te gebruiken.

