De beste smartwatches onder de 200 euro

Samsung Galaxy Watch Active (€ 178)

Volledig scherm De Galaxy Watch Active. © Samsung

Twee jaar geleden leek de hype rond de smartwatches ineens helemaal voorbij, maar dat hield Samsung niet tegen om toen toch de Galaxy Watch te lanceren. De Active-versie, die eerder dit jaar verscheen, focust op sport- en fitnessgebruik. Het horloge houdt dus onder meer je hartslag, stappen, stressniveau en slaap bij, en meet ook je work-outs, hardloop- en zwemtrainingen. Dankzij de ingebouwde muziekspeler kan je je smartphone thuislaten als je een rondje gaat joggen in het park. Klein minpuntje volgens veel gebruikers: bij intensief gebruik moet je hem vrij vaak opladen.

Amazfit GTR (€ 145)

Volledig scherm De Amazfit GTR © Xiaomi

De Amazfit GTR (van Xiaomi-partner Huami) is een voorlopig nog iets minder bekende smartwatch, met een amoledscherm (amoled staat voor Active-Matrix Organic Light Emitting Diode-technologie, een mobiele versie van de ondertussen overbekende oledschermen, nvdr) en een waterdichte behuizing die tot 50 meter duiken toelaat. De batterijduur is - toch volgens de fabrikant - spectaculair: bij normaal gebruik zou je horloge tot 24 dagen zonder een lading kunnen. Verder zijn er de traditionele specificaties, zoals hartslagmeting, en kan je oproepen en berichten ontvangen. Het design is duidelijk zo opgevat dat je er ook gewoon mee over straat kunt.

Fossil Sport Gen 4S (€ 159)

Volledig scherm De Fossil Sport Gen 4S © Fossil

Fossil was een van de smartwatches-pioniers. In het budgetsegment scoren ze momenteel sterk met deze Sport Gen 4S, die op Wear OS draait (de officiële Androidversie voor smartwatches). Voor een budgetmodel krijg je nog behoorlijke uitgebreide trackingfuncties. Hij meet dus onder andere afstand, calorieverbranding, hartslag, slaap, snelheid, stappen... Minpunten volgens gebruikers zijn het nogal dun uitgevallen bandje en dat die fijne knopjes zich moeilijker laten bedienen met zweetvingers.

Polar Ignite (€ 189,95)

Volledig scherm De Polar Ignite RVS. © Polar

Ook het Finse Polar is een absolute pionier in sportwearables; hun draadloze hartslagmeter zou nog steeds de meest gebruikte in Europa zijn. Voor hun premium sporthorloge, de Polar Vantage V Titan, betaal je momenteel meer dan 500 euro, voor een meer basic fitnesshorloge als de Ignite schommelt die prijs net onder de 200 euro. Naast de klassieke functies (activiteitsmeting, stappen en calorieën), geeft de Ignite via de bijhorende app ook inzicht in je algemene gezondheid.

Huawei Watch GT (€ 130)

Volledig scherm De 'Elegant'-versie van de Huawei Watch GT. © Huawei