De beste televisies van februari 2022

De redactie van BestGetest keek bij deze test naar alle aspecten van de televisies. In deze luxe prijscategorie moet immers alles goed in orde zijn. We verwachten een uitmuntende kijkervaring, goed geluid, ondersteuning voor meerdere beeldformaten en goede smartfuncties.

Deze test werd uitgevoerd in samenwerking met het testlab van techsite Tweakers. Het volledige testverslag lees je op de website van BestGetest.

Onze favoriet: LG OLED55C16LA

Volledig scherm LG OLED55C16LA. © LG

LG C1 is een populaire tv-reeks en dit 55 inch-model biedt een compleet plaatje. Het toestel is strak qua ontwerp en biedt een geweldige beeldkwaliteit, terwijl ook het geluid goed is. De bijgeleverde afstandsbediening is eenvoudig in gebruik.

Hoewel we hier de 55 inch aanraden, zijn er ook andere maten tot aan 83 inch. Opvallend genoeg heeft LG de achterzijde van de tv wit gemaakt, wat ons betreft niet per se een verbetering. Al hangt de tv vaak toch aan de muur, waardoor je dit niet ziet.

Een goedkopere oled: LG OLED55A16LA

Volledig scherm LG OLED55A16LA. © LG

Het instapmodel in de oled-reeks van LG, en daarmee een aanrader voor wie een kleiner budget heeft. De beeldeigenschappen zijn goed, mede omdat je het bekende hoge contrast mag verwachten van deze oledtelevisie. Hij is ook geschikt om mee te gamen, al vind je hier niet de benodigde HDMI-poorten voor ververssnelheden van 120 beeldjes per seconde. Bovendien is het geluid van deze televisie niet geweldig, maar dit is op te lossen door een apart audiosysteem te gebruiken.

Deze televisie werkt met LG’s eigen besturingssysteem webOS, dat je aanstuurt met de Magic Remote. Daarin vind je een microfoon voor spraakbediening, een bewegingssensor en een scrollwieltje. Die laatste twee maken bediening in menu’s makkelijk.

Qua uiterlijk lijkt de tv erg op de C1, al heeft dit model twee kleinere voetjes. Die zijn van plastic, maar zien er dankzij het geborsteld metaal als finish toch mooi uit. Wel zijn twee kleine pootjes een grotere uitdaging bij het wegwerken van draden.

Een oled met Ambilight: Philips 55OLED806/12

Volledig scherm Philips 55OLED806/12. © Philips

De televisies van Philips zijn populair door ambilight, waarbij licht aan de achterkant van de tv schijnt op basis van wat er op het beeld wordt getoond. Philips gebruikt Android TV als besturingssysteem, wat op sommige fronten bekend voor zal komen voor bezitters van Android-telefoons. Hier kun je apps voor bijvoorbeeld Netflix, Videoland en Disney+ bij downloaden.

De Philips-tv heeft als voordeel dat hij twee HDMI 2.1-poorten heeft, wat ideaal is voor gamen, omdat je hiermee 4K-beelden op 120 frames per seconde kunt tonen. Al wordt het beeld dan wel minder scherp, een probleem dat je minder hebt bij de LG-modellen. Het geluid is net zo goed als het beeld en de afstandsbediening heeft toetsen die oplichten. Handig in een donkere kamer.

Voor in een heldere kamer: Samsung Neo QLED QE55QN95A

Volledig scherm Samsung Neo QLED QE55QN95A. © Samsung

Hoewel de meeste schermen die we in dit stuk bespreken oledtelevisies zijn, geldt voor Samsung’s QN95A dat het ‘qled’ gebruikt. Het betekent dat het een televisie is die werkt op een techniek met een hoge helderheid. Ideaal voor een kamer die een grote lichtval heeft.

Samsung maakt gebruik van de nieuwste lcd-technieken, waardoor veel problemen die normaliter ontstaan bij lcd niet langer bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een minder goed contrast en tegenvallende kijkhoeken: die zijn hier verleden tijd. Het contrast van deze televisie is erg goed, maar daar betaal je ook voor; deze QN95 is duurder dan vergelijkbare oledtelevisies.

