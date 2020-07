De bibliotheek mee op vakantie: zo kies je een goede e-reader

Dit is waarom draadloos opladen steeds populair­der wordt

7:30 Ook zo’n hekel aan kabels overal, of kabels die je niet vindt of die weer eens hopeloos in de knoop geraakt zijn? Als je kiest voor draadloos opladen lost een deel van dat probleem zichzelf op. We bekeken waarom we in de toekomst waarschijnlijk allemaal opladen via elektrische inductie én met welke smartphones het nu al kan.