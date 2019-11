De eeuwige discussie over gelijke representatie in emoji

Een nieuwe emoji is er niet zomaar, daar gaat een heel proces aan vooraf, weet Lilian Stolk (33). Als kunstenaar en historicus werd zij gegrepen door de beeldtaal van het internet en als emoji-deskundige verdiept zij zich al jaren in deze digitale tekens. Vorig jaar schreef ze het eerste Nederlandse boek over dit onderwerp, Het zonderwoorden-boek. ,,Emoji’s worden beheerd door het Unicode Consortium. Dat is een organisatie die onze taal digitaliseert.’’ Het consortium heeft een belangrijke taak, want zij beheersen de unicode. Dat is een universele computercode voor letters en leestekens. ,,Wanneer jij een ‘k’ intikt op een Windows computer, ziet iemand met een Macbook dezelfde letter omdat jullie allebei de Unicode gebruiken.’’ Ook emoji’s, ontworpen door Shigetaka Kurita in 1999, hebben hun eigen plek binnen deze code.