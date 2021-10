De grote voordelen van WhatsApp-concurrenten Telegram en Signal

Chatapps zijn razend populair. Met drie grote aanbieders dient zich de vraag aan welke app je het best kunt gebruiken: WhatsApp, Telegram of Signal?

WhatsApp kent bijna iedereen, maar ook Telegram en Signal worden als chatapps steeds populairder. Sinds de WhatsApp-overname door Facebook in 2014 zoeken steeds meer mensen hun heil bij de concurrentie. Toen een paar weken geleden Facebook, Instagram en WhatsApp bijna een hele dag eruit lagen, zagen Signal en Telegram hun gebruikers toenemen. Zo tikte Telegram die bewuste dag maar liefst 70 miljoen nieuwe gebruikers aan.

Afgezien van een andere eigenaar, zijn er nog meer verschillen, al zijn er natuurlijk ook overeenkomsten tussen deze chatapps. We zetten de belangrijkste voor je op een rijtje.

WhatsApp is het populairst

WhatsApp heeft nog altijd een slordige 2 miljard gebruikers en blijft ook marktleider in Nederland. Niet zo vreemd, want het gebruik ervan is snel en eenvoudig.

Met WhatsApp kun je bestanden, foto’s, filmpjes, contacten en locatiegegevens verzenden en spraak- en videogesprekken voeren. De limiet voor het verzenden van video, afbeeldingen of spraakopnames is 16MB, terwijl de overdrachtsgrootte voor documenten en bestanden beperkt is tot 100MB.

Redelijk nieuw is de functie ‘verdwijnende berichten’, waarmee verzonden berichten kunnen verdwijnen nadat een bepaalde tijd is verstreken. Handig voor het verzenden van gevoelige informatie of pikante kiekjes.

Met 256 mensen chatten

WhatsApp biedt ondersteuning voor groepsgesprekken tot 256 deelnemers, met de mogelijkheid om spraak- en videogesprekken te voeren met maximaal acht personen. De app biedt voor desktopgebruik toegang vanuit zowel webbrowser als speciale applicaties. Er is geen speciale app voor de iPad, al wordt daar volgens ingewijden aan gewerkt. De dienst ondersteunt gratis back-ups op smartphones, maar ook online back-ups via iCloud of Google Drive.

Veiligheid en privacy zijn bij WhatsApp een hot topic. De ontwikkelaar gebruikt het zogenaamde E2E-encryptieprotocol dat, bijzonder genoeg, ontwikkeld is door dezelfde mensen achter de app Signal. Echter, terwijl de berichten zelf E2E-versleuteld zijn, versleutelt WhatsApp geen back-ups op het apparaat of in de cloud, en evenmin de metadata (de informatie over de kenmerken van elk bericht, zoals tijd en locatie).

Signal is het veiligst

Signal, ontwikkeld door de Signal Foundation op basis van open-source-code, staat bekend om zijn extreem veilige encryptiemethoden. Het wordt beschouwd als de meest veilige van de drie diensten die hier besproken worden. In januari van dit jaar had Signal 40 miljoen maandelijkse actieve gebruikers, maar dat aantal zal inmiddels flink gestegen zijn.

Alle basisfuncties die je verwacht zijn hier van de partij: het verzenden van teksten, media, contacten en locaties. Afbeeldingen zijn begrensd op 6MB, terwijl video, audio en documenten zijn begrensd op 100MB.

De app heeft een verdwijnende chatfunctie waarmee berichten tussen de vijf seconden en zeven dagen – afhankelijk van je instellingen - kunnen verdwijnen. Daarnaast is er de optie om een eenmalig te bekijken afbeelding te sturen die verdwijnt nadat de ontvanger deze heeft gezien. Chatgroepen zijn mogelijk tot 1000 deelnemers, audio- en videogesprekken kennen een limiet van vijf personen. Signal kan niet in een browser worden gebruikt, maar heeft wel speciale applicaties voor desktop, en de app staat alleen lokale back-ups toe. Het maakt geen back-ups in de cloud.

Beveiliging van Signal

De beveiliging van Signal wordt zogezegd beschouwd als de beste van de drie. Het maakt gebruik van het geprezen Signal Protocol om E2E-encryptie uit te voeren voor elk bericht én elk gesprek dat door de servers gaat. Het versleutelt bovendien de metadata van berichten, waardoor geen enkele informatie over een bericht (inclusief tijd en plaats van verzending) van buitenaf kan worden onderschept. Deze functie heet Sealed Sender; een geheime modus van berichten die voorkomt dat zelfs Signal de identiteit van de afzender en ontvanger en alle bijbehorende informatie kent.

Signal stuurt gevoerde gesprekken door vanaf zijn eigen servers, die functioneren als een soort VPN. Bovendien is het mogelijk om te voorkomen dat ontvangers screenshots van een bericht kunnen maken. Ook kun je gezichten op foto’s laten vervagen voordat ze worden verzonden. Handig als je bijvoorbeeld een foto van je (klein)kind op school wil versturen maar niet zijn of haar klasgenootjes in beeld wil brengen.

Telegram is het hipst

Telegram, dat begin dit jaar 500 miljoen actieve gebruikers per maand registreerde, vinkt alle basisfuncties af: voor berichten ondersteunt de app het versturen van bestanden, media, contacten en locatiegegevens, evenals spraak- en videogesprekken. Echter, de limiet voor het versturen van bestanden of media is maar liefst 2GB. Het heeft een Secret Chat-functie die verzonden berichten na een bepaalde tijd laat verdwijnen.

De app ondersteunt chatgroepen tot maar liefst 200.000 deelnemers, en het heeft ook een ‘channels’-functie waarmee gebruikers zogenaamde ‘eenrichtingsberichtenkanalen’ kunnen aanmaken. Hier kunnen alleen admins berichten in versturen, en een onbeperkt aantal mensen kan zich erop abonneren. Een ander voordeel dat Telegram heeft ten opzichte van de concurrentie is de beschikbaarheid van tientallen functies die gebruikers kunnen toevoegen aan hun chatgroepen, zoals geautomatiseerde bots, polls, quizzen, en spelletjes.

Alles in de cloud

Telegram kan ook op desktop worden gebruikt met een speciale applicatie die beschikbaar is voor zowel macOS als Windows, en je telefoon hoeft dan niet verbonden te zijn met het internet. Gebruikers kunnen ook het telefoonnummer wijzigen dat aan hun account is gekoppeld.

De dienst biedt geen back-ups. In plaats daarvan wordt alle inhoud opgeslagen in de cloud en worden alle chats en kanalen direct gesynchroniseerd tussen apparaten. De app kent een gigantische hoeveelheid stickers en achtergronden, evenals verschillende andere grappige, hippe aanpassingsopties.

Als het op beveiliging aankomt, is Telegram de minst veilige van de drie. De app gebruikt Client-Server-encryptie. Dat betekent dat verzonden berichten worden gedecodeerd en weer opnieuw worden gecodeerd voordat ze worden verzonden naar de ontvanger. In theorie heeft Telegram hierdoor toegang tot de inhoud van verzonden berichten, maar zelf stelt het bedrijf dat men dit nooit zal doen. Telegrams Secret Chats-functie gebruikt de veiligere E2E-encryptiemethode, hoewel het gebruik maakt van een closed-sourced proprietary protocol, in plaats van het open source protocol van Signal en WhatsApp.

