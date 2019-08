De Honor 20 Pro met vier camera's onder de loep: kopen of overslaan?

ReviewDe Honor 20 Pro is het nieuwe toptoestel van het dochterbedrijf van Huawei. Weet de smartphone van 599 euro te imponeren? Of kun je deze telefoon beter overslaan? Hardware Info nam een kijkje.

De Honor 20 Pro maakt deel uit van een driekoppige serie. De Honor 20 Lite, de Honor 20 en de in deze review besproken Honor 20 Pro. Honor is overigens een dochtermerk van telefoonmaker Huawei en begon in 2014 met het verkopen van toestellen op de Nederlandse markt. Een échte doorbraak bleef echter uit en het bedrijf verdween weer uit Nederland.

Volledig scherm Honor 20 Pro © Hardware Info Later probeerde Honor het weer, deze keer wel met bescheiden successen. Goed genoeg om zo de toekomstige telefoons weer naar Nederland te halen. Honor heeft een plekje op de Nederlandse markt als het zich onderscheidt door luxueuze, maar vooral betaalbare toestellen te ontwikkelen. Is dat gelukt met Honor 20 Pro?

Het was in ieder geval een bijzondere situatie: de opkomende smartphonefabrikant zou in het hippe Londen zijn nieuwste topmodellen presenteren: de Honor 20 en Honor 20 Pro. De zaal was geboekt, de uitnodigingen naar het journaille verstuurd. En toen kwamen er het weekend van tevoren ineens de berichten uit Amerika, dat Huawei - en dus het daaronder vallende Honor - voortaan geen gebruik meer zouden mogen maken van Android.

Honor besloot de show toch te laten doorgaan en we konden zodoende al even proeven aan de beide toestellen. Een testmodel meenemen was echter niet mogelijk en aanvankelijk leek het alsof de Honor 20 Pro, de meest luxe variant, niet eens zou kunnen uitkomen. Nu de effecten van de sancties ietwat zijn verlicht, ligt de Honor 20 Pro hier toch in de winkels, naast de Honor 20 die we al eerder bespraken, en het oude topmodel Honor View 20, die pas een paar maanden te koop is. Dit vonden we ervan.

Conclusie

Volledig scherm Honor 20 Pro © Hardware Info De Honor 20 Pro is in ieder geval een prima smartphone geworden. Vooral het camerasysteem valt in positieve zin op: de hoofdcamera biedt een goede beeldkwaliteit, zowel ‘s nachts als overdag, waarbij het dankzij de aanwezigheid van een 3x zoomlens en groothoeklens lekker veelzijdig is. Over het nut van de aparte macrolens hebben we zo onze twijfels, maar in de weg zitten doet hij in elk geval niet. Honor heeft het handzame en goed geconstrueerde toestel voorzien van een fijne vingerafdrukscanner, veel opslag en een lekker grote accu, zodat de Honor 20 Pro niet te vlug aan de lader hoeft.

Natuurlijk zijn er ook features die missen - bij een toestel dat voor 599 euro wordt geïntroduceerd, verwachten we ook eigenlijk niet anders. Zo zijn een 3,5 mm-jack, waterdichtheid of draadloos opladen afwezig. Verder zal wellicht niet iedereen Honor’s ‘MagicUI’ kunnen waarderen - niet alleen om zijn typische uitstraling, maar ook om de afwezigheid van duidelijkheid omtrent updates.

Aanbeveling

De vraag of de Honor 20 Pro een aanbeveling waard is, hangt daarmee samen met de vraag of je die minpunten bezwaarlijk vindt. Het segment van smartphones tussen 400 en 600 euro zit immers tjokvol, dus een alternatief is zo gevonden. Bovendien is het niet moeilijk een smartphone te vinden die qua prijs-prestatieverhouding nog beter scoort. Neem de Xiaomi Mi 9. Die is honderd euro goedkoper dan de Honor 20 Pro, waarvoor je weliswaar met minder opslag, een minder goede camera en een minder lange accuduur genoegen moet nemen, maar tegelijk ook een fraaier scherm en betere systeemprestaties terugkrijgt.

Je zou kunnen stellen dat Honor met de 20 Pro zijn status van prijsvechter ontgroeit. Tegelijk is het toestel nog niet zo ver dat het echt kan meedoen met de allerduurste smartphones. Dat is bij de huidige prijs van de Honor 20 Pro een probleem: nu toestellen uit het absolute topsegment inmiddels alweer een paar maanden op de markt zijn, is de prijs daarvan gedaald tot het niveau van de Honor 20 Pro - of zelfs nog daaronder.