De leukste vakantiegadgets onder de 150 euro voor de thuisblijvers

De redactie heeft niet zelf al die producten gevonden. Tweakers heeft begin mei een forumtopic geopend waarin de community gadgets en andere producten kon aandragen. Ook konden gebruikers de suggesties van anderen positief beoordelen met behulp van een duimpje. Het topic kreeg maar liefst 145 reacties en honderden duimpjes, en het leverde dan ook meer dan genoeg input op voor een mooi overzicht van producten van maximaal 150 euro.

Digitale vleesthermometer (Weber iGrill 2, 109 euro)

Wil je deze zomer een echte barbecuemaestro worden, dan mag het natuurlijk aan technische snufjes niet ontbreken. Met een thermometer kun je precies zien hoe warm het vlees van binnen is. Ideaal om vlees op een perfecte wijze te bereiden. Hierbij kun je kiezen voor duur of goedkoop, maar ons advies is om een bluetooth-thermometer aan te schaffen, zoals deze.

Camerastatief (Velbon EX-Mini, 19 euro)

Wil je deze vakantie de ideale thuisfotograaf uithangen of met vakantie ook op de foto’s staan, dan kan een statief niet ontbreken. Met de Velbon EX-Mini of de Joby Gorillapod Original kun je de perfecte foto maken zonder zelf je camera stabiel te houden. En het is nog betaalbaar ook.

Lockpickset (al vanaf 10 dollar)

Het is een hobby die steeds populairder wordt: het kraken van sloten. Niet om daadwerkelijk ergens in te breken, maar meer als uitdaging op het gebied van geduld, nauwkeurigheid en behendigheid. Omdat het proefslot in deze set doorzichtig is, kun je precies zien hoever je bent om het te openen. Er zijn verschillende sloten om te kraken en je krijgt er een handige meeneemzak bij om al je krakersplezier mee te kunnen nemen.

Google Chromecast (vanaf 40 euro)

We kunnen natuurlijk uitkijken naar de zomer, maar we leven wel in Nederland. Slecht weer kan dus altijd op de loer liggen. In dat geval kun je naar hartenlust je favoriete video's gemakkelijk streamen naar je tv met een Chromecast. Biertje erbij en deze zomer is een binge-festijn.

Raspberry Pi 3 Model B+ Starter pack (vanaf 35 euro)

Deze zomer kun je leren programmeren met een setje van Raspberry Pi of Arduino. Beide kun je voor ontzettend veel functies gebruiken, van arcadekast en streamingbox tot deurbel. Een wereld vol mogelijkheden ligt aan je voeten met deze startkitjes. Online zijn er talloze cursussen beschikbaar om jou te leren hoe je het apparaatje omtovert in iets nuttigs.

Regendouche (vanaf 10 euro)

Voor wie zijn douche een upgrade wil geven deze zomer, is een goede regendouche een uitkomst. Op de Chinese verkoopsites vind je ze al voor onder de 10 euro. Wat zo’n regendouche kan? Een zachte, masserende straal geven, nadat het zweet over je rug loopt dankzij de felle Hollandse zon.

Nomodo Wireless Charger (vanaf 80 euro)

Word je gek van steeds maar die kabel in je telefoon stoppen en je drankje weggooien omdat het te koud of juist te warm werd? Dan is deze draadloze lader iets voor je. Naast je smartphone draadloos opladen kan deze oplader van Nomodo ook je drankje koud of warm houden.

Bodum BBQ (vanaf 89 euro)

Een fatsoenlijke barbecue misstaat natuurlijk niet tijdens de zwoele zomeravonden. De Bodum BBQ is een handige barbecue om mee te nemen. Met een kookoppervlakte van 39cm heb je genoeg ruimte om een fatsoenlijke biefstuk te bereiden. Deze bbq van Bodum lijkt wat op de Smokey Joe van Weber maar heeft als voordeel dat de luchttoevoer aan de onderkant zit. Overigens zijn er ook goedkopere varianten van het barbecuemodel van andere fabrikanten te krijgen. Deze van Bodum kreeg wel goede kritieken, onder andere van de Consumentenbond.

Je eigen kruidentuintje (Click & Grow, vanaf 89 euro)

Je eigen kruidentuintje (Click & Grow, vanaf 89 euro)