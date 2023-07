De menukaart in het buitenland vertalen? Met deze tool is dat zo gedaan

Google Lens hoef je niet eens apart te installeren als je Google op je telefoon hebt. Klik op het camera-icoontje in de Google-zoekbalk en hij gaat voor je aan de slag. Heb je de Google-­app nog niet op je smartphone, dan vind je die in de Play Store (voor Android-telefoons) of de App Store (voor iPhones).

Weet dat er ook soortgelijke tools zijn. Zo bestond Camfind al vóór Google Lens. Verschil is wel dat je bij Camfind een foto moet maken, bij Google Lens is richten soms al voldoende. En er is Pictpicks, dat net als Google Lens ook Google Image gebruikt om resultaten aan je voor te schotelen.

1. Vertaal de omgeving

Zodra je op vakantie erachter komt dat die paar weken Duolingo toch niet genoeg waren om de taal te begrijpen, is Google Lens je beste vriend om de omgeving te vertalen. Want wat betekent ‘Attenzione borseggiatrici!’ nou eigenlijk? Maak in Google Lens een foto van de tekst of richt gewoon de camera erop en kies voor de optie Vertalen. Dan weet je dat je moet oppassen voor zakkenrollers.

Deze functie is ook ideaal om menu’s te vertalen, zo krijg je zeker geen onsmakelijke verrassing geserveerd. En met de betekenis van verkeersborden – mag je hier nu wel of niet parkeren? – weet Google Lens ook wel raad.

2. Tekst lezen en omzetten

Omdat Google Lens teksten in beeld herkent, kun je die woorden en zinnen ook kopiëren. Daarvoor kies je de optie Tekst in Google Lens en maak je binnen de app een foto. Vervolgens kun je elke tekst op die foto selecteren en kopiëren. Handig om bijvoorbeeld die lange wificode van het vakantiehuisje in te vullen of via de familie-app met je kinderen te delen.

3. De buurt verkennen

Mooi zeg, dat oude pand met die zuilengalerij. Maar waar kijk je nou eigenlijk naar? Voor je het weet mis je een uniek historisch gebouw of een toprestaurant. Laat Google Lens je omgeving scannen om interessante punten te markeren. Daarvoor gebruik je de optie Plaatsen in de app en richt je de camera op je omgeving. Voor deze optie moet je Google wel toegang geven tot je locatie.

4. Hoe heet dat gerecht?

Heb je een lekker gerecht of gebakje voor je neus, maar kom je maar niet achter de juiste benaming? Maak gewoon met Google Lens een foto. Via de optie Eten weet de tool binnen een mum van tijd te vertellen wat er voor je op tafel staat.

5. Wat kruipt daar?

Getsie, wat een raar insect. Om te weten of dat beestje ook kwaad kan, kun je het maar beter even aan Google Lens laten zien. Net als dat plantje waar de kat op kauwt. Is dat niet giftig?

Maar net zo goed is je interesse in flora en fauna reden om Google Lens planten en bloemen te laten identificeren. Daarvoor gebruik je de optie Zoeken. De tool herkent het plantje of het beestje en vertelt je welke het is. PictureThis is overigens een goed alternatief op dit gebied: ook met die app kun je allerlei soorten planten identificeren. Ook geeft deze tips voor het onderhouden van je vetplant of roos.

6. Verstandig shoppen

Scan de streepjescodes of fotografeer artikelen en voorwerpen die je tegenkomt om te zien waar die nog meer te koop zijn. Zo kun je checken of iets wel echt authentiek is, of dat je niet te veel betaalt. Het is natuurlijk zonde als je ‘handgemaakte’ souvenir bij thuiskomst een goedkope fabrieks­prul blijkt te zijn.

Ook kun je de optie Shopping gebruiken om wereldwijd producten en (mode)artikelen te herkennen. Zo kunnen die mooie schoenen waar je een local mee ziet lopen, straks ook in jouw bezit zijn. Dan moet je alleen wel snel genoeg zijn om een foto te maken...

Bekijk hieronder onze video’s op techgebied: