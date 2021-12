De nieuwe Monica Geuze is een negenduizend jaar oude haai uit Atlantis

De cijfers liegen er niet om. De video’s van haaienmeisje Gawr Gura zijn ondertussen al meer dan 220 miljoen keer bekeken en haar fanschare is in ongekend tempo gegroeid. Ze wist binnen 39 dagen na haar debuut vorig jaar 1 miljoen Youtube-abonnees te trekken en nog geen jaar later was dat aantal boven de 3 miljoen gegroeid. En Gawr Gura is niet de enige populaire vtuber. De succesvolste virtuele streamers halen met donaties van kijkers alleen al miljoen euro’s binnen.

Ze zegt tussen de negen- en tienduizend jaar oud te zijn en uit Atlantis te komen, maar in werkelijkheid is ze een vtuber: een livestreamer die zichzelf door middel van software voordoet als een virtueel personage. Vaak gaat het om vrouwen die een schattige avatar kiezen, al ontstaat er steeds meer diversiteit. Sommige vtubers spelen games, anderen hebben een specifiek talent als tekenen of zingen.

Geïnspireerd door influencers uit de jaren 70

Eigenlijk is de vtuber van nu wat in Japan al sinds begin jaren 70 bestaat: ‘idols’, ofwel idolen. Het zijn daarmee een vroege versie van wat we nu als influencers kennen: beroemdheden waarbij de interactie met fans centraal staat. Ze worden worden veelal gemanaged door artiestenbureaus die nauwkeurig het imago van een idool opbouwen.

Van het idool van toen naar de vtuber van nu loopt een directe lijn. Hoewel idols eerst alleen in Azië echt populair waren, verscheen er in 2007 eentje die ook in het Westen voet aan de grond kreeg: Hatsune Miku - een virtuele zangeres die met behulp van computersoftware ‘echt’ kan zingen.

Virtueel optreden in Nederland

Die software was vrij te gebruiken, waardoor in 2011 al meer dan 100.000 nummers voor haar waren gemaakt. Uiteindelijk waaide haar populariteit over naar het Westen en treedt ze als hologram nog altijd op. In 2020 ook in Nederland.

Een nieuw stapje richting de moderne mondiale vtuber kwam in 2016 toen Kizuna Ai op Youtube verscheen. Waar Hatsune Miku eerst op een Japans videoplatform grootste bekendheid vergaarde, deed Kizuna Ai dat vanaf het begin op een wereldwijd platform. En door de introductie van vijf Engels sprekende vtubers in 2019 wist productiebedrijf Hololive een definitieve doorbraak te forceren bij een wereldwijd publiek.

Zo worden vtubers gemaakt

Vtubers gebruiken motion tracking-software om hun ogen, hoofd en bovenlichaam van hun avatar te laten bewegen. En met aanvullende software kunnen de meesten ondeugend knipogen, guitig glimlachen, boos kijken, blozen of huilen. Daarmee lijkt het voor het haast alsof je naar personages uit Japanse tekenfilms zit te kijken.

Ook maken steeds meer vtubers gebruik van gelaagde sets die ze in hun videosoftware aan- of uitzetten. Een andere vtuber experimenteert in horrorachtige livestreams met het idee dat ze twee persoonlijkheden bezit, waarbij ze gebruikmaakt van verstorende video-effecten. Weer een andere vtuber laat enkel de kat op de schouder spreken.

Momenteel maken steeds meer vtubers de overstap van enkel motion tracking van het gezicht of bovenlichaam naar het volgen van het volledige lichaam. Hololive organiseert al regelmatig concerten of evenementen met verschillende virtuele streamers uit hun stal. Andere vtubers verkennen dan weer de mogelijkheden van virtual reality, waarbij vr-controllers dienen als handen. Kortom, er zit nog genoeg rek in de technologie om jarenlang te kunnen experimenteren, waardoor de kijkervaring ook fris blijft.

Netflix kijkt ook naar vtubers

De vtuber is hier en zal de komende jaren ook blijven. Ondertussen verkennen grote bedrijven als Netflix en Crunchyroll met hun eigen personages of ook zij hun eigen succesvolle virtuele idols in de markt kunnen zetten.

Hololive heeft met meer dan vijftig virtuele vtubers al meer dan vier elftallen aan virtueel talent, waar nog steeds geregeld nieuwe streamers aan worden toegevoegd. De vtuber ligt op koers om de komende jaren alleen maar groter en bekender te worden.

