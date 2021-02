De nieuwe S21-smartphones van Samsung nader bekeken: goedkoper en nog altijd goed

Dit is een ingekorte review. Het volledige artikel lees je op Tweakers.

Er zijn nog steeds drie toestellen in het hoge S-segment: de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. Maar het verschil tussen die toestellen is een stuk groter geworden. De S20 Ultra van vorig jaar verschilde naar ons idee te weinig van de S20+ en S20 om de veel hogere prijs te rechtvaardigen.

De S21 en S21+ hebben echter niet alleen upgrades, maar ook een paar downgrades gekregen ten opzichte van hun voorgangers, al is het een heel persoonlijke kwestie of je het inderdaad downgrades vindt. De prijzen van de twee toestellen zijn daardoor wel omlaag gegaan.

Het scherm

Het scherm is één van de onderdelen waarbij Samsung voor de S21 ‘op de rem’ is gaan staan. De Galaxy S21 en S21+ hebben een oledscherm met full hd+-resolutie. Dat wil zeggen: 1080 pixels in de breedte en 2400 pixels in de lengte. Dat is stukken minder dan de afgelopen jaren, want sinds de Galaxy S6 uit 2015 had het topmodel ieder jaar een resolutie met in de breedte 1440 pixels. Toch komt de stap terug niet uit de lucht vallen. De laatste tijd experimenteerde Samsung er al mee bij zijn net-niet-topmodellen, bijvoorbeeld de Galaxy Note 10 en Galaxy Note 20, alsmede de Galaxy S20 Fan Edition van eind vorig jaar.

Voor de Galaxy S21 Ultra blijft Samsung als enige vasthouden aan een het wqhd-scherm met 1440 pixels in de breedte. Het topmodel zet op zijn beurt wel een stapje terug als het gaat om het formaat. Met 6,8 inch is het paneel 0,1 inch kleiner geworden dan dat van de S20 Ultra. Gelukkig zijn er ook een paar aardige upgrades bijgekomen. Zo werkt de 120Hz-verversingsnelheid nu in combinatie met de 1440p-resolutie, waarbij net als bij de S21 en S21+ een variabele refreshrate wordt ondersteund. Hierdoor kan de S21 Ultra energie besparen. In het gebruiksgemak merk je het schakelen tussen frequenties niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Andere aanpassingen

De nieuwste modellen van Samsung komen in een fors kleiner doosje. De reden? De oortjes en lader worden vanaf deze serie niet meer meegeleverd. Het doosje is bij de S21-toestellen nog maar half zo hoog als bij de S20-serie. Er zit dan ook weinig meer in dan een smartphone en een USB-C-kabel. Het meeste is karton, maar na wat gegraaf vonden we ook een simprikker en een snelstartgidsje. Samsung gaat hiermee Apple achterna. Hoewel je natuurlijk kunt discussiëren over de vraag of duurzaamheid de echte reden is om de lader en oortjes weg te laten, is het in theorie milieuvriendelijker, ook doordat de doosjes minder ruimte innemen bij het verschepen.

Of de smartphones er goedkoper van worden, is lastig te zeggen, omdat er veel meer factoren zijn die daarbij meespelen. Hoe dan ook, je zult je oude lader moeten gebruiken en als dat geen adapter met Power Delivery 3.0 is, zul je niet de maximale laadsnelheid halen. Die maximale laadsnelheid is overigens 25W, net als bij de S20(+), maar de S20 Ultra had een maximale laadsnelheid van 45W met de juiste lader. Dat blijkt bij de S21 Ultra geen optie meer, wat jammer is.

De Samsung Galaxy S21-toestellen draaien op Android 11 en krijgen in elk geval drie jaar lang Android-upgrades en beveiligingsupdates. De Android-skin One UI is de afgelopen jaren steeds beter geworden en daardoor steeds hoger op onze favorietenlijst komen te staan. Waar Samsungs skin - toen hij nog Touchwiz heette - zo’n vijf jaar geleden nog heel vol en mede daardoor traag was, is de skin nu vrij overzichtelijk, schoner en bijzonder soepel werkend.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Conclusie

Goed, de prijzen van de S21-toestellen zijn omlaag gegaan. Dat is leuk, maar uiteindelijk gaat het om het totaalpakket en of dat een goede prijskwaliteitverhouding biedt. De Galaxy S21 levert op diverse gebieden in voor de 150 euro die je er minder voor neertelt. Je krijgt ten opzichte van de S20 een plat scherm met lagere resolutie, een kunststof achterkant die sneller krast, minder werkgeheugen, geen lader of oordopjes, en de opslag is niet meer uit te breiden met een microSD-kaart.

Dat is best een opsomming, maar als wij zelf zouden moeten bezuinigen, zouden we grotendeels dezelfde dingen inleveren. Zaken als de fijne stereoluidsprekers, het scherm met goede verversingssnelheid, het draadloos laden en de waterdichtheid zouden we niet willen opgeven. En dat heeft Samsung gelukkig ook niet gedaan. We vinden de kwetsbare kunststof achterkant, minder werkgeheugen en het weglaten van de lader het minst fijn.

De S21 Ultra is een flinke stap vooruit ten opzichte van de S21, maar ook ten opzichte van de S20 Ultra. De grootste upgrade betreft het camerasysteem, met de nieuwe primaire sensor en twee telecamera’s. Dat is de voornaamste reden om voor dit toestel te kiezen. De telecamera’s stoten zelfs de Huawei P40+ van de troon, al is soms wel vreemde softwareverwerking zichtbaar in de Samsung-foto’s. Verder heeft het toestel een geweldig mooi en helder 1440p-scherm, een goed uithoudingsvermogen, een stevige behuizing met nieuw ontwerp, en natuurlijk dezelfde dingen die de S21 ook heeft, waaronder de erg vloeiende Android-ervaring.

De nieuwe tactiek van Samsung, om in de S-serie wat meer onderscheid aan te brengen, zal het bedrijf vermoedelijk geen windeieren leggen. Voor de meeste mensen zit er waarschijnlijk een interessant toestel tussen. Het zijn wat ons betreft niet - zoals bij sommige smartphones - meerdere interessante specifieke features die deze toestellen aantrekkelijk maken. Bij Samsung is het, zoals wel vaker, het totaalpakket dat in de praktijk prettig werkt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.