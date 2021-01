De nieuwe Samsung Galaxy S21-modellen: Een stuk goedkoper, maar ook wat downgrades

Het volledige artikel lees je op de website van Tweakers.

Voor de echte fans komt de Galaxy S21-serie behoorlijk vroeg uit. Normaal gesproken brengt Samsung de S-serie pas rond maart uit. Nu is dat al op 29 januari. Het is gissen waarom, maar het gerucht gaat dat de wens om Huawei te vlug af te zijn een deel van de reden is. Huaweis P-serie komt namelijk rond dezelfde tijd uit als de Galaxy S-serie. Ook zou de releasedatum dichter bij die van Apple liggen, waardoor consumenten minder snel in de verleiding komen om een iPhone te halen tijdens het wachten op een nieuw S-toestel.

Cameraschiereiland

Het eerste wat opvalt is natuurlijk het nieuwe ontwerp. Apple heeft met de iPhone 11 al zijn eigen opvallende camera-eiland gepresenteerd en Samsung doet daar in zekere zin een schepje bovenop. We kunnen wel stellen dat het camera-eiland niet meer zoals we ook weleens zagen onopvallend in een hoekje wordt gestopt, maar dat dit deel van de telefoon nu juist gebruikt wordt om op te vallen. Het is best logisch om datgene waar de technologische focus op ligt, ook in het ontwerp uit te lichten.

Het camera-eiland van Samsung is dan ook erg opvallend. De metalen rand van de toestellen loopt naar binnen toe en sluit aan op het glas dat op de camera’s rust. Zo is het camera-eiland eigenlijk een schiereiland en versmelt het ontwerptechnisch meer met de rest van het toestel. Of je het mooi vindt of niet, het is een ontwerptaal met ballen en dat kunnen we waarderen.

Verbeteringen vooral voor Ultra

De camera’s van de S21 en S21+ zijn bijna onveranderd ten opzichte van vorig jaar. De ultragroothoekcamera fotografeert zelfs met een minder grote beeldhoek van 120 graden, ten opzichte van 123 graden bij de S20(+). Ook is nog bij geen van de drie toestellen een time-of-flight sensor ingebouwd. Vorig jaar hadden de S20+ en Ultra dat nog wel. Wij hebben zelden verschillen gezien met en zonder het gebruik van zo’n sensor bij portretfoto’s, dus wellicht is dat een prima kostenbesparing.

De S21 Ultra heeft wel mooie camera-upgrades gekregen. Allereerst is de laserautofocus belangrijk, want in het donker ging het nog weleens mis met focussen bij de S20 Ultra. De primaire sensor lijkt op basis van de specificaties hetzelfde te zijn gebleven, maar hij zou iets anders doen om betere nachtfotografie mogelijk te maken. Een ander belangrijk verschil is de aanwezigheid van twee telecamera’s in plaats van één. Dit is een stap richting de filosofie van Huawei. We zagen het al bij de P40 Pro+ en het maakte van dat toestel een enorm goede zoomtelefoon. Er is een camera met 3x vergroting en een camera die alles 10x dichterbij haalt.

Op videogebied is er ook veel nieuws. De S21 Ultra kan met alle vier de camera’s op 4k in 60 beelden per seconde filmen. Samsung loopt hiermee wat achter op de iPhones, die dit vanaf de iPhone 11-serie al kunnen, maar het is alsnog natuurlijk erg welkom. Gelukkig zijn er ook dingen die iPhones niet hebben, zoals Cinematic 8K-Snap. Als je een 8k-video opneemt, kun je deze achteraf bekijken en daar een snapshot uit selecteren.

Tot slot

Wellicht door de kortere ontwikkeltijd vanwege de vroegere release dan gebruikelijk, is er minder veranderd dan in andere jaren. Dat geldt vooral voor de S21 en S21+. Het nieuwe ontwerp kunnen we waarderen en de adaptieve schermverversing is natuurlijk welkom. Ook hopen we natuurlijk dat de camera’s, ondanks een gebrek aan grote hardwarewijzigingen, alsnog een stap vooruit zijn. De upgrades zijn verder vrij incrementeel, zoals een snellere interne chip.

De S21 Ultra onderscheidt zich meer van de overige toestellen dan de S20 vorig jaar. Deels hebben de andere S21-toestellen een downgrade gekregen, zoals het 1080p-scherm, maar grotendeels heeft de Ultra upgrades gekregen. Het is het enige S21-toestel met een 1440p-scherm, twee telecamera’s, een betere primaire camera met speciale nachtmodus, gebogen schermranden en ondersteuning voor een stylus. Ook heeft het toestel meer werkgeheugen.

We waren kritischer geweest als de prijzen gelijk waren gebleven of zelfs omhoog waren gegaan. Dat is gelukkig niet het geval. Het S21 instapmodel met 5G kost 150 euro minder, de S21+ 50 euro minder en de S21 Ultra kost 100 euro minder dan het Ultra-instapmodel van vorig jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: