De nieuwste vouwbare telefoon ligt op 18 september in de winkel voor... 1999 euro

De grootste uiterlijke wijziging is het scherm aan de buitenkant van de vouwbare telefoon: die is een stuk groter en heeft een oledscherm van 14,8 bij 5,4cm. De diagonaal is hetzelfde als het scherm van de Galaxy S20, maar het scherm zelf is veel smaller. De binnenkant is vrijwel hetzelfde. Het is een plastic scherm met plastic toplaag en een dunne laag van glas ertussen, net als de Z Flip van eerder dit jaar. De inkeping, ofwel ‘notch’ van de vorige Fold is vervangen voor een gat in het scherm voor de camera.

Revolutie

Bijna een jaar geleden bekeken we de eerste versie van de Fold. We vonden 't toen een revolutionair ding, maar wel nog eentje die in de kinderschoenen stond. ,,De Fold is geen telefoon die je zou moeten overwegen als vervanging van je dagelijkse smartphone. Daarvoor is hij te duur, te kwetsbaar en te experimenteel. Het is een fantastisch ding om te gebruiken, maar we hebben geen idee of hij op de lange termijn heel blijft. De Galaxy Fold is de grootste technische triomf en de grootste flop van 2019.’’