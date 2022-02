De Samsung Galaxy S22 lijkt best veel op het model van vorig jaar

De upgrades bij de S21-serie van vorig jaar waren ook al spaarzaam, maar die had tenminste nog een vernieuwd design en een verlaagde prijs. De S22-toestellen zien er bijna hetzelfde uit als hun voorgangers en ze kosten ook hetzelfde. Er zijn er ditmaal drie: de Galaxy S22, de grotere S22+ en de luxe S22 Ultra.

Samsung gaf de redactie van Tweakers de gelegenheid de nieuwe toestellen alvast even te proberen op zijn Nederlandse hoofdkantoor. Dit artikel is een samenvatting van hun uitgebreidere impressies.

Verfijnd design met ingetogen kleuren

Voor de Galaxy S22-serie zet Samsung in op wat het zelf noemt een ‘essentieel ontwerp’: een telefoon zonder onnodige tierlantijnen en met eenvoudige kleuren. De Galaxy S22 borduurt daarbij voort op het ontwerp van het model van vorig jaar.

Als je de telefoons beter beter bekijkt, zie en voel je toch wel wat verschillen. Het glas achterop is nu ook vlak en het metalen frame bedekt de gehele zijkant. Net als bij de iPhone 12. Ook de bredere en minder lange schermen doen denken aan die van Apple: de Galaxy S22 en S22+ zijn korter, smaller en lichter dan hun voorgangers.

Note- en S-serie gaan samen

De Galaxy S22 Ultra ziet eruit alsof Samsung eigenlijk een Galaxy Note had willen maken, maar op het laatste moment toch van gedachten is veranderd en er een ‘Galaxy S’-sticker op heeft geplakt. Opvallend is dat de cameraverhoging ontbreekt, met in plaats daarvan losse lenzen die allemaal ietwat uitsteken.

Het definitieve einde van de Galaxy Note-serie lijkt met de S22 Ultra wel een feit, want naast de looks heeft het toestel ook de ingebouwde stylus overgenomen, voorheen dé onderscheidende feature van een Note-toestel. Volgens Samsung reageert het pennetje net wat sneller dan bij eerdere smartphones.

Volledig scherm De nieuwe Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra. © Tweakers

We hebben de pen van de S22 Ultra kort uitgeprobeerd. Daarbij viel ons niet direct een merkbaar verschil op tussen de reactiesnelheid van de pen op beide toestellen, maar ook bij de eerdere smartphones met S-Pen ondersteuning reageerde het pennetje aardig direct.

Hoewel er nu een uitsparing in de behuizing aanwezig is, heeft de S22 Ultra nog steeds dezelfde accucapaciteit van 5000mAh die de S21 Ultra ook al had. In combinatie met de efficiëntere processor en display belooft Samsung bij dit toestel een accuduur van meer dan een dag.

Feller scherm

De schermen van de drie S22’s zijn volgens Samsung helderder dan ooit, en bij onze tests leken ze ook iets feller dan hun voorgangers. De leesbaarheid van het scherm moet verder worden verhoogd door iets wat Samsung ‘Vision Booster’ noemt: wanneer het toestel veel omgevingslicht detecteert, worden contrast en kleurverzadiging opgevoerd zodat je de afbeelding op het scherm beter kunt onderscheiden.

Alle drie de schermen ondersteunen een ververssnelheid van maximaal 120 beeldjes per seconde, waarbij de S22 Ultra als enige kan terugzakken tot 1 beeld per seconde om te helpen de accu te sparen.

Volledig scherm De nieuwe Galaxy S22 (rechts) heeft geen speciale ophoging meer voor de camera's. © Tweakers

Nieuwe camerafeatures

Op cameragebied belooft de Galaxy S22-serie een behoorlijke stap voorwaarts ten opzichte van de Galaxy S21-serie. De Galaxy S22 en S22+ hebben een grotere 50 megapixel-sensor voor de hoofdcamera. De telecamera is ook nieuw en overgenomen uit de Galaxy S22 Ultra: een 10 megapixel-exemplaar met een lens die driemaal vergroot ten opzichte van de hoofdcamera.

Op hardwaregebied is er minder nieuws bij de Galaxy S22 Ultra, die beschikt over bijna dezelfde opstelling als zijn voorganger. Er is weer een 108 megapixel hoofdcamera.. De 12 megapixel ultragroothoekcamera beschikt in tegenstelling tot het exemplaar in de S22 en S22+ over variabele focus, en er zijn weer twee 10 megapixel telecamera’s aanwezig waarmee driemaal en tienmaal kan worden ingezoomd.

Gezien de korte tijd voor een eerste indruk hebben we nog geen duidelijk beeld of de camera’s van de S22-serie de door Samsung gestelde verwachtingen kunnen waarmaken, maar het lijkt erop dat de fabrikant zich wel op de juiste punten heeft gericht ter verbetering.

Volledig scherm De Galaxy S22 (rechts) lijkt erg op zijn voorganger, de Galaxy S21 (links). © Tweakers

Snellere soc en zeer lange updates

Hart van de Europese Galaxy S22-toestellen is Samsung’s Exynos 2200-processor, die een achttal cpu-kernen en op hardwareniveau de camera helpt. Kijkend naar de afgelopen jaren doet een Exynos-chip over het algemeen onder voor het Qualcomm-alternatief in de meeste andere high-end smartphones. Aan de andere kant zijn de eerste berichten over de grote concurrent ook niet onverdeeld positief. Het valt kortom te bezien hoe de S22-smartphones zullen presteren.

Het drietal S22-smartphones draait Android 12 met daaroverheen een sausje van Samsung, zoals ook op op andere Galaxy-telefoons. Het bedrijf belooft vier upgrades en vijf jaar aan updates, wat ongekend lang is voor een Android-toestel.

Voorlopige conclusie

Een vernieuwd design of ‘killer feature’ zit er dit jaar niet in, maar de Galaxy S22 en Galaxy S22+ bevatten potentieel nuttige verbeteringen die de dagelijkse praktijk met het toestel weer een stukje prettiger kunnen maken: een compacter design dat prettiger vasthoudt, een scherm dat in het zonnetje beter afleesbaar blijft, en een camera die betere foto’s schiet.

De nieuwe processor is nog een groot vraagteken en we zijn ook heel benieuwd of de toestellen de cameraverbeteringen kunnen waarmaken die Samsung belooft. Met de nieuwere, kleinere accu’s is het verder te hopen dat de twee niet teveel inboeten op de accuduur, want dat was een van de sterke punten van de S21-serie.

