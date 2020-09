De sensor die neushoorns redt: Smart Parks wil stropers de pas afsnijden met technologie

‘Kijk, dit zijn de puppy’s.’’ Laurens de Groot, medeoprichter van de sociale onderneming Smart Parks, klapt zijn koffer open zoals een huis-aan-huisverkoper trots zijn stofzuigers demonstreert. In een bedje van schuimrubber ligt een verzameling matzwarte apparaatjes uitgestald. Wildlifetrackers. De kleinste exemplaren - ongeveer zo groot als twee suikerklontjes - werden in oktober voor het eerst geïmplanteerd in de hoorns van neushoorns in Liwonde, een nationaal park in Malawi. De grootste - net wat kleiner dan een pakje bakboter - hangen sinds maart om de nek van olifanten in hetzelfde park. Smart Parks ontwikkelde ook al sensoren voor onder meer cheeta’s, leeuwen en wilde honden.