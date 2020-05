De thuisbioscoop binnen handbereik: dit zijn de populairste beamers

Voor een beamer met 4K-beeld betaal je vandaag de dag nog steeds 1000 euro. In tijden waarin thuisentertainment behoorlijk belangrijk is, vinden sommige mensen zo’n aankoop toch de moeite waard. Wij bekijken hoe je een beamer optimaal kan inzetten om de bioscoopervaring zo goed mogelijk te benaderen.

1. Hou rekening met de ruimte

Waar zet of hang je zo’n beamer? Natuurlijk bij voorkeur ergens waar zoveel mogelijk huisgenoten er iets aan hebben, maar hou rekening met grootte en kijkafstand. Projecteer je het beeld op 2,5 meter grootte, dan heb je een afstand van ongeveer 3 meter tussen de projector en het scherm (of de muur) nodig. Zo’n afstand is natuurlijk véél groter dan bij een gewone televisie. Het spreekt voor zich dat je ergens in huis een grote witte muur moet hebben of een muur waar je een oprolbaar scherm aan of tegen kan bevestigen.



2. Meer dan entertainment

Het is een zaligheid om thuis op zo’n bioscoopscherm naar Tiger King op Netflix te kijken, maar je kan veel meer doen met zo’n beamer. Bijvoorbeeld: hem inzetten voor professionele doeleinden, wat trouwens ook de reden is waarvoor hij oorspronkelijk ontwikkeld werd. Veel mensen werken momenteel nog steeds thuis; waarom zou je die vergadering volgen op het mini-scherm van je laptop, als je je collega’s ook bigger than life op je muur kan projecten? Ook om een powerpointpresentatie wat nauwkeuriger te bestuderen, is zo’n beamer handig.



3. Openluchtbioscoop

Heb je buiten in je tuin toevallig een grote witte muur? Ideaal, als je tenminste ook wifi en stroom kan regelen om openluchtcinema te spelen op je terras. Wel eve rekening houden met je buren, en met het feit dat je een dure beamer beter niet in de regen of de kou buiten laat overnachten. Oh ja, en een goed geluidsysteem natuurlijk.



4. Zorg voor de juiste bronnen

Een 4K-projector geeft je een zeer fijn ultra high-definition beeld, áls de resolutie van het getoonde materiaal ook klopt. Streamingdiensten als Netflix en Amazon Prime Video hebben 4K-streams van films en tv-series in hun aanbod zitten. Dat moet natuurlijk wel ergens vandaan komen: als bron kan je laptop dienen, maar je kunt er ook een gameconsole, een Google Chromecast of een Apple TV op aansluiten. Meer en meer 4K-projectors hebben meer dan één hdmi-ingang, zodat je zelfs al met twee bronnen kunt werken. Dat is nog altijd minder dan bij een gemiddelde 4K-televisie, maar een hdmi-switch (kost een paar tientallen euro’s) lost dat op.



5. Zorg voor extern geluid

Beamers hebben meestal wel ingebouwde speakers, maar als je echt een cinemagevoel wil na-apen, dan volstaan die niet. Sommige duurdere televisies hebben prima ingebouwde geluidsspeakers, maar als je een beamer koopt kun je beter zorgen voor een externe stereoketen. Bekijk hier de beste home cinema en audiosets.



Onze 3 aanraders:

Volledig scherm Acer Home V6810. © Acer

Acer Home V6810 (847 euro)

Kenmerken : Resolutie: 3840x2160 (4K). Beeldverhouding: 16:9. Projectietechniek: DLP. Minimale beeldgrootte: 26" (66,04 cm). Maximale beeldgrootte: 300" (762 cm).

Volledig scherm BenQ TK810. © BenQ

BenQ TK810 (1184 euro)

Kenmerken : Resolutie: 3840x2160 (4K). Beeldverhouding: 16:9. Projectietechniek: DLP. Minimale beeldgrootte: 40" (101,6 cm). Maximale beeldgrootte: 200" 508 cm).

Volledig scherm ViewSonic PX747-4K. © ViewSonic