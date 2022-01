De thuisbioscoop laat weinig meer te wensen over: home sweet home cinema

De thuisbioscoop laat weinig meer te wensen over. Tv-schermen vertonen in afmetingen een niet te stuiten groei en streamingdiensten als Netflix, Disney+ en Videoland krijgen er dit jaar nog meer concurrenten bij, waaronder HBO Max. Tegelijkertijd maakte Covid korte metten met de uitbrengstrategie die jarenlang een ijzeren Hollywood-wet was. De tijd tussen de première in de bioscoop en beschikbaarheid voor de thuiskijker is drastisch verkort of zelfs helemaal aan diggelen. Disney kondigde al aan hun grote Pixar-productie Turning Red in maart direct op Disney+ te knallen.