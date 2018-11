De vouwbare telefoon lijkt dé telefoontrend van 2019

Samsung had de primeur, begin november, met de Galaxy F. Tijdens een persconferentie in Zuid-Korea liet de hardware-gigant een prototype zien, die het midden had tussen een telefoon en een tablet. Dat is ook gelijk de niche die de vouwbare telefoon op zich neemt. Het moet een toestel worden voor de persoon die én het grote scherm van een tablet wil én de mobiliteit van een handzame telefoon, zegt Arnoud Wokke, smartphonedeskundige en journalist bij Tweakers.net.



De Galaxy F - de naam moet nog officieel bevestigd worden - heeft twee schermen. Een groot scherm als de telefoon volledig uitgevouwen is en een scherm als het toestel dichtgevouwen is. Die schermen zijn respectievelijk 7,4 inch en 4,6 inch groot. Niet veel later kondigden LG, Huawei en nu dus Oppo soortgelijke telefoons aan. Vermoedelijk worden die toestellen ergens in februari aangekondigd.



Maar waarom nu? Dat heeft met een aantal dingen te maken. Zo is nu de technologie zo ver om dit mogelijk te maken. Fabrikanten hebben nu de kracht om zulke dubbele - en dus ook krachtige - schermen bij elkaar te stoppen.