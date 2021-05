Denk eens na over deze alternatieve browsers

Op computers en telefoons zit veelal een standaard browser vooraf geïnstalleerd. Of er wordt er een hardnekkig aangeraden of gepromoot door de bedrijven die de hardware maken. Leuk, maar die hoef je natuurlijk helemaal niet te gebruiken. Sterker, sommige alternatieve browsers bieden best veel voordelen.

Mozilla Firefox

Opera

Brave

Brave is inderdaad best dapper te noemen. De browser blokkeert standaard webadvertenties en pakt de zaken ook op andere gebieden behoorlijk anders aan. Brave beloont je namelijk voor browsen, met een deel van de advertentie-inkomsten die je genereert door Brave te gebruiken. Beloningen komen in de vorm van Braves eigen cryptovaluta, BAT (Basic Attention Token), en zijn afkomstig van adverteerders die je betalen als je naar hun producten of diensten surft.

Midori

Midori is een lichtgewicht browser die ook als portable app werkt. Hij is echt bedoeld voor oudere pc’s en telefoons waar je nog wel snel, veilig en gratis mee kan surfen. Het is een programma dat de privacy van gebruikers respecteert door geen informatie te verzamelen of reclame te verkopen of in beeld te brengen. De makers beloven de gebruikers volledige controle over de eigen gegevens, zodat je altijd anoniem blijft. Alle in hun ogen overdreven poespas is niet aanwezig bij deze browser.