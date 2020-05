Deze blijven wél zitten: de beste oortjes om mee te sporten

De lockdown heeft mensen over het algemeen meer in beweging gebracht. Logisch: af en toe buiten gaan lopen of fietsen is een welkome afwisseling. Sport jij graag mét muziek (of podcast of audioboek)? Dan weet je dat de zoektocht naar goede oortjes niet simpel is, en dat ze aan specifieke eisen moeten voldoen. We sommen de belangrijkste eigenschappen én enkele favorieten op.

We spreken bewust over ‘oortjes’ in plaats van koptelefoons: licht comfort telt. Klassieke on-ear of over-ear koptelefoons kunnen best bij sommige sporten - in de fitness bijvoorbeeld - maar je zal zelden lopers of fietsers zien met headsets, wegens te zwaar, te lomp, te warm, enzovoort.

Met of zonder draad

Bij de in-ear oortjes heb je diverse opties. Zo zijn er die met een draad verbonden zijn met je smartphone. Voordeel: geen gesukkel met een slechte bluetoothverbinding, en meestal zijn ze ook iets goedkoper. Nadeel: die draad is echt niet praktisch. Tweede minpunt waar mensen al eens vergeten bij stil te staan: veel smartphones hebben allang geen 3,5mm-aansluiting meer, waardoor je ook geen bekabelde oortjes kan gebruiken.

Draadloos dan, en daar heb je keuze zat. De eenvoudigste en goedkoopste oortjes zitten vaak redelijk los in je oor, waardoor er altijd een risico bestaat dat ze eruit vallen. Ergernis nummer één, én de belangrijkste reden waarom notoire sporters best wel wat geld willen uitgeven aan hun sportoortjes.

De populaire en veelgeprezen Bose Soundsport oortjes zijn bijvoorbeeld niet de goedkoopste: voor de Bose SoundSport wireless betaal je 134 euro, voor de Bose SoundSport Free Wireless 167 euro. De gebruikers zijn evenwel vol lof over zowel de pasvorm als de geluidskwaliteit.

Bose SoundSport wireless

Bose SoundSport Free Wireless

Oorhaken

Wat je ook vaak ziet in het sportoortjessegment is oortjes met een oorhaak. De JBL Endurance Sprint (39 euro) is een populair model. Voor wie ‘moeilijke’ oren heeft, kan dat handig zijn om de oortjes op zijn plaats te houden, voor brildragers is het eerder vervelend.

JBL Endurance Sprint

Geluidskwaliteit

Vervolgens is er de factor geluidskwaliteit. Op kantoor (of in het fitnesscentrum) is het prima om een koptelefoon met noise cancelling te hebben, maar op straat kan die je je leven kosten. Sommige toestellen, zoals de Jabra Elite Active 75t, werken daarom met ambient sound, een functie die toelaat om omgevingsgeluiden zoals een aankomende auto te versterken.

Jabra Elite Active 75t

Vochtbestendig

Een laatste belangrijke factor is de mate waarin het toestel bestand is tegen water, regen en zweet. Dat aspect wordt uitgedrukt via de zogenaamde IP-rating, waarvan het tweede cijfer aangeeft hoe waterbestendig de oortjes zijn. Tenzij je van plan bent om ermee te gaan zwemmen en dus nood hebt aan een volledig waterdicht toestel, zit je safe met een certificering van IPX4 of hoger. Apple’s Powerbeats Pro zijn een goed voorbeeld van oortjes met zo’n rating.

