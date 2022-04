Deze boten zijn volledig circulair: 'Wil je een nieuwe? Dan gebruiken we de oude als brandstof’

Deze lantaarn­paal is deels gemaakt van rijst: ‘Ze gaan wel tachtig jaar mee’

In het Gelderse Barneveld hebben ze een primeur. Daar hebben ze sinds deze week openbare verlichting die deels gemaakt is van rijst. Over een paar jaar staan ze overal, voorspelt bedenker Jan Martijn van der Stouwe (37) uit Voorthuizen. ,,Dit is de toekomst van duurzaam bouwen.’’

18 maart