Deze gamestreamers op Twitch moet je kennen

Twitch kent sinds de oprichting in 2011 inmiddels behoorlijk wat diversiteit qua content, maar nog altijd vormen streams gericht op games de hoofdmoot. De videosite heeft heel wat beroemdheden voortgebracht en ook in Nederland kunnen een aantal streamers er meer dan een goede boterham van eten.

Sykkuno is een Amerikaanse streamer die begon met een YouTube-kanaal gewijd aan League of Legends, maar sinds 2018 is hij actiever geworden op Twitch. Hij is tegenwoordig het meest bekend van het spelen van Among Us. Timothy John ‘TimTheTatMan’ Betar is een fulltime streamer uit Amerika; hij speelt een breed scala aan games, maar Fortnite en Overwatch zijn overduidelijk favorieten. Op zijn kanaal is vaak zijn vrouw te zien, die hem regelmatig vergezelt in zijn livestreams.

NickMercs is een bodybuilder én Twitch-streamer. Hij is bovendien een professionele esporter en lid van de FaZe Clan. Hij staat bekend om het spelen van games als Fortnite en Call of Duty.

Girlpower: Pokimane en Sunachu_

Vrouwelijke streamers zijn eveneens populair en laten steeds vaker van zich horen. Wat te denken van Pokimane (Imane Anys), geboren in Marokko. Zij bekleedt momenteel de top van de internationale vrouwelijke Twitch-streamers. Naast succes op Twitch heeft ze meer dan 6,3 miljoen abonnees op YouTube. Ze staat bekend om het spelen van games als Fortnite en League of Legends.

In augustus 2018 werd Pokimane uitgenodigd om te streamen tijdens de Teen Choice Awards om de populariteit van streaming en gaming onder de aandacht te brengen en deze bezigheid tegelijkertijd meer mainstream te maken.

Veel kleiner dan Pokimane maar absoluut de moeite waard is Sunachu_. Deze Zweedse streamt in het Engels, houdt van Pokémon en Animal Crossing, maar streamt op haar kanaal ook volstrekt andere dingen, zoals vioolspelen, gitaarspelen of paaldansen. Naast streamer is ze stripper en naaktmodel. Ze is daar zeer open over en probeert vooroordelen weg te nemen.

De absolute top

Tyler Blevins, alias Ninja, werd in december 2020 uitgeroepen tot meest gevolgde Twitch-streamer van dat jaar. Met 17 miljoen volgers behaalde de voormalige professionele Halo-speler samen met zijn team Renegades de vijfde, zesde, zevende en achtste plaats voor Halo 5 in het 2016 Halo World Championship.

Hij heeft met veel bekende mensen samengewerkt, waaronder rapper Drake. Deze bewuste stream leverde hem een publiek op van 635.000 toeschouwers tijdens een live Fortnite-sessie met de wereldberoemde rapper.

Beste Fortnite-speler ter wereld

Ali Kabbani of Myth staat bekend als de beste Fortnite-speler ter wereld. De aanvoerder van Team Solomid heeft het meerdere keren tegen Ninja opgenomen. Myth begon in 2016 met streamen op Twitch op een kanaal genaamd Paragon. Momenteel richt Myth zich vooral op de game Valorant.

Tom Cassell is ten slotte bekend op zowel Twitch als YouTube als Syndicate. Hij heeft het op twee na populairste Twitch-kanaal én is trotse recordhouder: hij was de eerste persoon die 1 miljoen volgers vergaarde op Twitch. Deze mijlpaal bereikte hij in augustus 2014.

De belangrijkste games die hij speelt zijn Minecraft, Call of Duty: Black Ops III, Counter-Strike: Global Offensive, en Tom Clancy’s The Division. Leuk weetje: Tom is de stem van Loki in het mobiele spel Marvel Avengers Academy.

Nederlandse streamers

Ook Nederland kent flink wat Twitchers die zich puur en alleen bezighouden met het streamen van games. Zo is YaraskyGaming op dit moment de grootste met ruim 290.000 volgers op Twitch. Yarasky is bekend geworden met YouTube en zijn enthousiasme daar trekt hij door op Twitch. Hij speelt verschillende games, van shooters zoals Call of Duty en Apex Legends tot Rollercoaster Tycoon en Grand Theft Auto.

GameMeneer is ook een hele grote, al is hij met ruim een miljoen abonnees op YouTube flink talrijker qua omvang. GameMeneer heet in het echte leven Don Plevier, en hij speelt diverse games. Zijn droge commentaar en dito manier van presenteren vallen in de smaak.

xSyoss en Puxque zijn twee vrouwelijke Nederlandse streamers - respectievelijk op de 13e en 17e plek van meeste gevolgde Nederlandse streamers - die qua gaming- en presentatie-skills zeker niet onderdoen voor de heren.

