Deze goedkope nieuwe smartphone heeft een geheim tweede scherm

Dus waarom niet in plaats van een extra camera naast het scherm een extra scherm naast de camera? Dat is precies wat ze bij Nubia hebben gedaan. Aan de achterzijde van de telefoon zit onder de hoofdcamera een 5,1"-oledscherm. Of je nou foto’s maakt van een landschap of van jezelf, je gebruikt dezelfde cameracombinatie met een 24 megapixel- en en een 16 megapixelmodel. Je wisselt enkel van scherm, afhankelijk van de situatie.



Het is een creatieve oplossing, die in de praktijk, door de manier waarop het scherm in de behuizing is verwerkt, indrukwekkender is dan hij op papier klinkt. Waar we normaal gewend zijn dat een scherm zwart oogt als het uitstaat, zie je het scherm op de Nubia X vrijwel niet als het niet is geactiveerd. Het gaat geheel verscholen in de blauwe, spiegelende achterkant van de telefoon. Ga je met je neus boven op de behuizing zitten, dan kun je heel subtiel de randen van het scherm ontwaren, maar bij normaal gebruik lijkt het scherm compleet te verdwijnen.