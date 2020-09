Deze grote Chinese smartphonemaker opent zijn eerste winkel in Nederland

Xiaomi viert de officiële opening van de zogenoemde Mi Store op 2 oktober. De winkel, die twee verdiepingen telt, moet klanten de mogelijkheid geven om de Xiaomi-producten uit te proberen in experience rooms. Denk hierbij aan verschillende ruimtes voor onder meer smartphones, wearables, keuken en verzorging. Zo kunnen geïnteresseerden alle apparaten voor het eerst in levende lijve testen. De producten waren voorheen in Nederland enkel te bestellen via de online webshop.

Snelle groei

Het bedrijf laat weten dat de Rotterdamse vestiging de eerste van vele nieuwe winkels in de Benelux zal zijn. Hiermee wil het bedrijf de strijd aangaan met andere concurrenten. Met de opening van de winkel wordt gesproken van een ‘ware mijlpaal’. ,,De Benelux is een economische krachtpatser en een voorloper op het gebied van branding”, aldus Ou Wen, Xiaomi’s Head of Western Europe.

De snelle groei die Xiaomi onderging wordt hiermee doorgezet. Het techbedrijf, dat nu zo'n 20.000 werknemers in dienst heeft, werd in 2010 opgericht en de producten zijn inmiddels in meer dan negentig markten beschikbaar. ,,De Benelux is een prioriteit voor ons in West-Europa, dat weer een prioriteit is binnen onze algemene wereldwijde expansie”, besluit Ou Wen.

Smart-producten

Met de komst van Xiaomi in Nederland is de kans groot dat klanten kennismaken met producten die hun oorsprong hebben in de Aziatische markt en daarmee in Europa nog relatief onbekend zijn. Door de online ervaring fysiek te maken in de winkel, ontdekken bezoekers producten als smartphones, wearables en lifestyle producten. De focus van Xiaomi ligt op het waar mogelijk smart maken van producten en deze technologie voor iedereen toegankelijk te maken.

Hoe scoren producten van Xiaomi in onze tests?

Eerder deze week testten we al de Xiaomi Poco F2 Pro. Ben je benieuwd hoe deze presteert in vergelijking tot de andere smartphones van dit moment? Bekijk dan hier onze bevindingen. Ook selecteerden we de Xiaomi Poco F2 Pro eerder deze maand als een van de beste smartphones van dit najaar in de prijsklasse tussen de 300 en 500 euro.



Niet alleen Xiaomi's smartphones werden getest, ook nam de redactie de robotstofzuiger Xiaomi Roborock S5 Max onder de loep. We leggen je hier uit wat de grootste voor- en nadelen zijn rondom het aanschaffen van klassieke-, steel- en robotstofzuigers.

