Deze indrukwekkende televisie kun je ook gebruiken als luidspreker

Ontwerpers van televisies worstelen al tijden met de plaatsing van de luidsprekers. Als de luidsprekers aan de voorkant van de televisie worden geplaatst, levert dat een beter geluid op, doordat ze dan op je oren zijn gericht.

In het kort + Hoog contrast + Prachtige kleuren + Mooie hdr-weergave + Kan dienen als centrale speaker in een surroundsound-installatie - Veel duurder dan de concurrentie Cijfer: 8 Omwille van het design wordt vaak gekozen voor luidsprekers die naar beneden zijn gericht, zodat er, geheel volgens de trend die we ook bij telefoons zien, zoveel mogelijk scherm aan de voorkant te zien is. Sony kwam twee jaar geleden met een interessante oplossing voor dit probleem in de vorm van de A1-oledtelevisie, die voorzien is van een oledpaneel dat naast beeld ook geluid opwekt. Sindsdien hebben alle oledtelevisies van Sony dit zogenaamde Acoustic Surface-audiosysteem.

Het onderwerp van deze review, de AG9, is uitgebracht in de Master Series, waarmee het Japanse merk wil aangeven dat dit het topmodel is. We mogen dus de beste beeldkwaliteit verwachten die Sony in huis heeft.

Volledig scherm Sony AG9 © Tweakers Het audiosysteem kan het bioscoopwaardige Dolby Atmos-geluid weergeven en is te gebruiken in combinatie met een av-receiver waarop je andere luidsprekers kan aansluiten. Hierbij kan de AG9 dienen als de centrale speaker in een complete surround-luidsprekeropstelling. Handig, dat bespaart toch weer een

De tv draait op Android TV en de afstandsbediening is uitgerust met microfoons voor spraakzoekopdrachten via Googles Assistent. De AG9 is verkrijgbaar in de maten 55, 65 en 77 inch.

Conclusie

Sony’s AG9 is een prachtige tv met een erg strak uiterlijk en een zeer goede beeldkwaliteit. Z’n voorganger stond enigszins achterover, zodat er geen voet aan de voorkant zichtbaar was. Dat zag er mooi uit, maar had als nadeel dat de tv minder goed te gebruiken was op wat hogere televisiemeubels. Bij de AG9 is er dus weer een voet aan de voorkant te zien, maar deze is onopvallend vormgegeven en mooi afgewerkt.

Dankzij Sony’s unieke audiosysteem, waarbij het oledpaneel in trilling wordt gebracht, komt het geluid daadwerkelijk uit het scherm. Dat klinkt, vooral als er pratende mensen in beeld te zien zijn, zeer natuurlijk. Helaas heeft Sony het centrale kanaal, wat nog wel op de AF9 van vorig jaar aanwezig was, laten vervallen.

Het geluid klinkt nog altijd goed, maar wel een tikje minder mooi dan bij het model van vorig jaar en dat vinden we jammer. Gelukkig is de optie om de schermluidsprekers in te zetten als centerspeaker van een surround-luidsprekeropstelling gebleven. Deze unieke feature zal menig film- en serieliefhebber aanspreken.

De voor gamers belangrijke vertraging is prima, maar Sony is op dit vlak voorbijgestreefd door de Koreaanse televisiefabrikanten. Dat is opvallend, want Sony is de succesvolste gameconsolefabrikant van dit moment. Al met al heeft de AG9 geen grote minpunten, behalve z’n stevige prijs. Hierdoor zijn er alternatieven te vinden, zoals de AF9 van vorig jaar, die duidelijk meer waar voor hun geld bieden.