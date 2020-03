Deze musea kan je virtueel bezoeken als je thuis zit door corona

Oude AD-verhalen worden op Twitter ten onrechte ‘als nieuw’ gepresen­teerd

13 maart Een verhaal van bijna zes jaar oud was afgelopen week het best gelezen artikel op AD.nl via Twitter. Opvallend, want er was geen directe nieuwsaanleiding om het artikel opnieuw te delen. Al snel bleek dat PVV-leider Geert Wilders het onder de aandacht had gebracht, waarbij hij ten onrechte de suggestie wekte dat het om een actueel verhaal ging.