Deze Nederlandse uitvinding uit 1978 had Apple kunnen verslaan: ‘Onvoorstelbaar, niemand zag het’

Toen Enschedeër Peter Oosterwijk twee jaar geleden de Holborn 6100 (zo heet die computer) ontdekte wist hij niet wat hij zag. Een voor die tijd revolutionair ontwerp, sexy gestroomlijnd als een Apple-computer en opmerkelijk eenvoudig te bedienen met een touchscreenpen. Gemaakt in Enschede in 1978, in een tijd dat de rest van de wereld nog achter metershoge, oerlelijke computerkasten zat.