Deze nieuwe functies verschijnen binnenkort op jouw smartphone

Allereerst misschien wel de grootste vernieuwing: de naam. In tegenstelling tot zijn voorgangers zal deze Android-versie niet meer genoemd worden naar een dessert. Daarmee komt een einde aan een jarenlange traditie waarbij de nieuwe Android-edities telkens een zoet koosnaampje kregen – van Cupcake tot Pie.

Maar daarnaast kreeg Android 10 - zoals de nieuwe versie simpelweg bekend zal staan – ook een inhoudelijke makeover. Veel van de aanpassingen in Android 10 werden overigens de voorbije maanden al bekend, toen het verschillende testversies van het besturingssysteem al door gebruikers werden getest. Over het algemeen zijn er twee grote vernieuwingen: een beter aanbod aan privacy-instellingen en nieuwe gebaren om te navigeren.

Privacy en welzijn

Privacy is al langer een heet hangijzer voor Google – niet verwonderlijk dus dat die instellingen in Android 10 worden uitgebreid. Zo wordt het mogelijk om rechtstreeks aan te passen welke web- en appactiviteit wordt opgeslagen via je Google-account en kan je beheren welke toestemmingen elke app op je toestel heeft.

Nieuw is ook de mate waarin je kan instellen hoe je je locatie deelt. Tot nu toe is het enkel mogelijk om je locatie wél of niet te delen met een app. In Android 10 is er meer nuance. Zo kan je kiezen of een app continu je locatie mag opvragen of enkel wanneer je de app gebruikt.

Daarnaast zet Android 10 in op ‘digitaal welzijn’ – nog zo’n trend in het mobiele landschap. Met de ‘Focus Mode’ kan je bepaalde apps voortaan even het zwijgen opleggen. Welke apps dat zijn, beslis je zelf. Zo kan je ervoor kiezen om pakweg WhatsApp en Gmail even op ‘pauze’ te zetten: die apps zullen een tijdlang geen notificaties versturen. De Focus Mode is voorlopig enkel beschikbaar in bètamodus, maar kan dus al wel gebruikt worden op toestellen met Android 10.

Navigatiegebaren

Ook de navigatiegebaren werden onder handen genomen. Google introduceert nieuwe bewegingen die het naar eigen zeggen makkelijker maken om je toestel te bedienen. De gebaren zouden het oude systeem van drie knoppen (terug, home en openstaande apps) kunnen vervangen: met een swipe van onder naar boven keer je terug naar het homescherm en met een swipe langs de linker- of rechterkant ga je één pagina terug. Door tot slot van de onderkant naar boven en dan links of rechts te vegen, wissel je snel tussen apps.

Die gebaren hoef je overigens niet te gebruiken. Je kan er ook gewoon voor kiezen om bij de drie knoppen op het scherm te blijven.

Donkere modus

Android 10 brengt (eindelijk) ook een donkere modus met zich mee. Door die modus krijgt het systeem een – jawel – donker achtergrond die minder belastend zou zijn voor de ogen. Ook verschillende apps zouden dan automatisch een donkere jasje moeten krijgen, hoewel die functie bijvoorbeeld in Gmail nog niet klaar is. Later deze maand moet dat wel het geval zijn.