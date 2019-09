Deze slimme Sonos-speaker kun je gewoon meenemen naar het strand

Preview IFASpeakermerk Sonos is een grote naam voor veel audio en smarthome-fans. De speakers staan bekend om zijn simpele en kwalitatieve systemen, die je met een even eenvoudige als veelzijdige app kunt besturen. Vandaag kondigde het merk een nieuwe draadloze speaker aan die je overal mee naar toe kan nemen. Er zit namelijk een accu in. Tweakers mocht alvast een kijkje nemen naar het product op de techbeurs IFA in Berlijn.

Je zou deze speaker gewoon binnen kunnen gebruiken als onderdeel van je Sonos-systeem, terwijl hij op het laadstation staat. Dan is het een volwaardige toevoeging aan jouw speakersysteem. Maar als je naar het strand gaat of je verjaardagsbarbecue in het park viert, kun je hem ook meenemen. Dan werkt hij op bluetooth en stream je gewoon je muziek naar de Move, via je smartphone bijvoorbeeld. De speaker heeft namelijk geen stroomkabel nodig dankzij een krachtige accu.

Stevig

Volledig scherm Sonos Move © Tweakers We hebben de Move en de diverse onderdelen waaruit hij is opgebouwd, uitgebreid vastgehad. Deze voelen stuk voor stuk ontzettend stevig aan, van de grille tot de stukken kunststof van binnen en van het rubber van de onderkant tot het aanraakplaatje aan de bovenkant. Dit is natuurlijk belangrijk voor een relatief prijzige speaker, die voor binnen én buiten is bedoeld. De Move is dan ook stootvast volgens Sonos.

Als je de speaker van zo’n dertig centimeter op een hard materiaal als steen laat vallen, overleeft hij het volgens de fabrikant. Dat werd geïllustreerd met een valtest. Hier moeten we Sonos op zijn blauwe ogen geloven, want de speaker in de valtest zat in een glazen kist.

Je gebruikt de Move binnenshuis als volwaardige toevoeging voor je Sonos-systeem. Hij is volgens Sonos gedeeltelijk in de plaats gekomen van de Play:3, die niet meer uit de fabrieken rolt. Natuurlijk heeft de Move extra draagbare functionaliteit, maar wat prijs en geluidskwaliteit betreft zit hij volgens de speakerfabrikant tussen de Sonos Play:5 en de Sonos One in.

Ook het geluid is hartstikke in orde, al is het lastig om daar na een bijzonder korte luistersessie over te oordelen. Vooral de lage tonen van de Sonos Move zijn nog wat bonkig, waar dat met de Play:5 al een stuk minder het geval is. Dat is natuurlijk meestal het geval met kleinere speakers, dus we kunnen het de Move niet al te kwalijk nemen. Compactheid gaat in principe gepaard met dit nadeel. Verder klinkt de Move ons echter prima in de oren.

Een handige feature voor de Move is TruePlay van Sonos. Er is een gyroscoop in de speaker ingebouwd, waardoor hij weet wanneer hij wordt verplaatst. Vervolgens gaat de speaker zichzelf opnieuw tunen als hij weer stilstaat. Buiten is een geheel andere tuning nodig dan binnen, waar het geluid meer wordt weerkaatst. Dit heeft een behoorlijke invloed op de klank en het is dan ook fijn dat Sonos deze feature heeft ingebouwd.

Luxeproducten

Sonos-speakers zijn luxeproducten, die over het algemeen erg fijn en eenvoudig werken met uitgebreide ondersteuning en een fijne app. De prijs is hier ook naar en dat geldt ook voor de Sonos Move. Je kunt hem vanaf 24 september voor 399 euro kopen.

Het grootste voordeel van deze speaker is dat we hem met liefde binnenshuis willen gebruiken, gezien de prima audiokwaliteit. Dat betekent dat je twee vliegen in een klap kunt slaan; voor 399 euro heb je een fijne uitbreiding voor je Sonos-systeem, maar vooral ook een degelijke en kwalitatief hoogstaande bluetoothspeaker, die dus niet alleen je kast uitkomt als je in de tuin of in het park gaat zitten. Dat maakt de Move tot een efficiënte aankoop, zeker als je al een Sonos-bezitter bent.