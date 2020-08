Deze smartphones kun je een jaartje langer gebruiken

Samsung zegt drie gratis software-upgrades te willen geven, omdat gebruikers steeds langer met hun apparaten doen. Met de extra upgrade verlengt het bedrijf naar eigen zeggen de levensduur van het toestel. De updates zijn belangrijk voor de veiligheid en compatibiliteit van de toestellen. Tot slot zegt Samsung dat de Galaxy S20 het eerste Galaxy-apparaat wordt dat de Android 11-upgrade gaat krijgen en dat deze later dit jaar naar de telefoon komt.

Smartphones in de Galaxy S10 en Note 10-reeks zullen nog updates krijgen tot en met Android 12. Het gaat dan om de Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note 10 lite, Note 10 en Note 10+. Uitzondering is de Samsung Galaxy S10 Lite, die zal tot Android 13 geüpdatet worden.

De smartphones in de S20 en Note 20-reeks die dit jaar werden aangekondigd krijgen, zullen meegaan tot en met Android 13. Het gaat concreet om deze smartphones: Galaxy S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra en Note 20 Ultra 5G. Ook de Samsung Galaxy Z Flip krijgt updates tot en met Android 13.

Bij de tablets krijgen de Samsung Galaxy Tab S6 en Tab S6 Lite tot en met Android 12 updates. De in augustus aangekondigde Tab S7, Tab S7 5G, Tab S7+ en Tab S7+ 5G zullen tot en met Android 13 gaan.

Alle smartphones in de Galaxy S-, Galaxy Note-, Galaxy Foldable, Galaxy Tab S-reeksen krijgen van Samsung gegarandeerd drie Android-updates na lancering.

Ook krijgen de populaire Samsung Galaxy A51 en Galaxy A71 een jaar langer Android-updates dan voordien. Deze zullen meegaan tot en met versie 13. Nieuwe toestellen in de Galaxy A-reeks zullen niet allemaal drie jaar lang updates krijgen. Dat is afhankelijk van de hardware in de smartphones.