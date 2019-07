Deze telefoon heeft een periscopische camera waarmee je tien keer kan inzoomen

Tot nu toe waren we slechts gematigd positief over de toestellen, of zelfs vrij negatief, zoals bij de Oppo Reno. Toch kan de Reno 10x Zoom een heel ander verhaal zijn, want hij heeft andere hardware, andere camera’s, een ander scherm en zelfs andere haptische feedback. Onze eerste indruk was al dat de twee toestellen afgezien van het uiterlijk weinig met elkaar te maken hebben, dus dat biedt hoop. Het bijzondere aan de 10x Zoom is natuurlijk de periscopische camera, die objecten behoorlijk veel dichterbij haalt. We hebben hem daarom voor de camerashoot-out naast de Huawei P30 Pro gezet en dat is natuurlijk niet de eerste de beste op cameragebied. De Reno 10x Zoom heeft ook een klapcamera, in de vorm van een soort haaienvin. Je kunt veel zeggen van Oppo, maar de fabrikant doet wel bijzondere dingen.