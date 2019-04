Deze telefoon heeft een roterende camera voor makkelijke selfies

PreviewSamsung kondigde gisteren zijn nieuwste A-serie smartphones aan. In Amsterdam mocht Tweakers alvast de A80 (de duurste van het stel) bekijken. Het toestel heeft een nieuw snufje: een roterende camera die zowel selfie- als hoofdcamera is.

Kleine disclaimer: alle aanwezige journalisten mochten gisteren stoeien met één A80-model. De andere preview-exemplaren lagen nog bij de douane op Schiphol. Daardoor moesten alle aanwezige journalisten het doen met één vroeg exemplaar en hadden we dus weinig tijd. Toch hebben we geprobeerd zoveel mogelijk te ontdekken aan de nieuwe smartphone, want het is een bijzondere.

Volledig scherm A80 © Tweakers De draaicamera van de Galaxy A80 lijkt in sommige opzichten op de uitschuifcamera van een ander toestel: de Oppo Find X. Ook bij de A80 komt een deel van de telefoon naar boven; het deel waar de camera in zit. Bij de A80 draait het camerasysteem zelf echter ook. Het gaat om het met metaal omlijste deel met daarin ook de ledflitser.

Zwakke broeder

De camera die normaal gesproken aan de achterkant zit, wijst dan dus naar voren. Dat heeft als voordeel dat er geen aparte frontcamera nodig is. Aangezien de frontcamera meestal de zwakke broeder is onder de smartphonecamera’s, kan dat fijn zijn voor selfieliefhebbers.

Toch is niet de camerakwaliteit, maar het scherm de hoofdreden om dit systeem te gebruiken. Doordat er geen frontcamera nodig is, wordt ook een gat of inkeping in het scherm overbodig en dat is een droom van hedendaagse smartphonefabrikanten. Het scherm op de Galaxy A80 is dan ook prachtig om te zien. Het gebrek aan een gat of hap in het scherm is daar een onderdeel van, maar ook de oled-technologie helpt daarbij.

Ten opzichte van de S10-toestellen moet de A80 het wel stellen zonder hdr10-ondersteuning en kan het scherm minder fel worden gezet. Het scherm is trouwens net als bij de Galaxy S10e niet gebogen.

De nadelen

Volledig scherm A80 © Tweakers Een hap uit je scherm is natuurlijk niet ideaal, maar de vraag is tegen welke prijs hij achterwege kan blijven. Die vraag kunnen we grotendeels pas later in de review beantwoorden. Zo hebben we nog geen goed beeld van de camerakwaliteit en die zou best lager kunnen zijn dan we hopen, omdat er minder ruimte is voor de camerahardware. Dat leek bij de Oppo Find X immers ook het geval.

Ook is het de vraag hoe kwetsbaar het roterende systeem is. We hebben wat zitten pielen aan het systeem en zijn niet overtuigd van de stevigheid. Als je de A80 op tafel legt en de frontcamera activeert, waardoor het systeem uitschuift en gaat draaien, blijft de camera op de helft hangen. Dat kwam bij onze sessie goed, na het in- en weer uitklappen, maar het zou toch jammer zijn als hij opeens niet meer goed reset.

Bovendien lijkt er ten opzichte van de Find X een extra motortje aanwezig te zijn om het camerasysteem te laten draaien. Het is namelijk geen mechanisme met een veer en je lijkt een extra motortje te horen als je de frontcamera activeert. Waar we ons de meeste zorgen over maken, is dat er zand in het mechanisme kan komen. Je zult dit systeem heel schoon moeten houden om een goede werking te garanderen.

Tot slot

De Galaxy A80 is een bijzondere paradijsvogel, maar we zijn bang dat hij in de praktijk ook wat kwetsbaar is. Natuurlijk kunnen we na de korte kennismaking niet zeggen hoe fragiel het systeem is, maar feit is dat systemen met dergelijke bewegende onderdeeltjes en motortjes stuk kunnen. Het principe ‘als het er niet op zit, kan het ook niet stuk’ gaat hier dus op. Bovendien maakt het systeem het toestel extra gevoelig voor vuil en water.

Ook zit het toestel wat prijs betreft dichtbij de Galaxy S10e, hoewel de A80 zijn bestaansrecht natuurlijk aan het enorme scherm ontleent. Wie dat niet fijn vindt, koopt hem niet. In die zin zit hij dus niet echt in de weg van de S-serie, maar er zijn natuurlijk wel andere toestellen met grote oledschermen in deze prijsregio, zoals die van OnePlus.

Het is interessant en ook fijn om te zien dat Samsung flink innoveert, eerst al met de Galaxy Fold en nu met de Galaxy A80. We zullen het toestel straks dan ook met liefde reviewen om erachter te komen of het vooral leuk is voor het imago van Samsung of daadwerkelijk praktisch in gebruik.