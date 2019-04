Deze televisie levert een bioscoopervaring met zijn unieke audiosysteem

ReviewIeder jaar worden de nieuwste televisies aangekondigd op technologiebeurs CES in Las Vegas. De eerste modellen verschijnen voor de consument dan vaak in april. De Sony XG95 is er zo eentje. Tweakers bekeek de 4k-televisie die het onderscheid maakt met zijn audiosysteem.

Allereerst het uiterlijk. Van een dure televisie mag je verwachten dat hij mooi is afgewerkt en dat is bij de XG95 zeker het geval. Sony heeft hoogwaardige materialen gebruikt voor de behuizing van de tv. Het beeldscherm is 55, 65, 75 of 85 inch, afhankelijk van het model. Wij bekeken de 75 inch-versie. Onderaan de televisie vinden we de microfoons voor spraakbesturing. Google Assistant schiet je met deze toepassing te hulp, mocht je de afstandbediening even uit het oog verloren zijn.

Bioscoopervaring

Twee jaar geleden introduceerde Sony de A1-oled-tv. Deze tv had als eerste een audiosysteem waarbij het geluid, net als in de bioscoop, uit het scherm komt. Hierdoor lijken de stemmen van mensen in beeld daadwerkelijk uit hun mond te komen. Het beeldpaneel van een oled-tv is erg dun en flexibel, waardoor het in trilling kan worden gebracht en op deze manier geluid kan weergeven. Dit is bij een lcd-scherm niet mogelijk, doordat het paneel minder flexibel is en de backlight in de weg zit. Toch heeft Sony het bij de XG95 willen laten lijken alsof stemmen uit het scherm komen en daarvoor heeft het een slimme truc bedacht.

Net als de meeste televisies is deze tv voorzien van luidsprekers aan de onderkant die het geluid naar beneden uitstralen. Door nu twee speakers die hoge tonen naar de zijkanten uitstralen, hoog achter op de tv te plaatsen, moet het lijken alsof het geluid uit het scherm komt. Tijdens onze luistertests bleek het systeem goed te werken; we hadden daadwerkelijk het idee dat het geluid uit het scherm kwam. We vonden de stemmen wel een tikkeltje minder duidelijk klinken dan bij Sony’s oledmodellen met geluid uit het scherm, maar desondanks viel het audiosysteem zeker niet tegen.

Volledig scherm Sony XG95 © Tweakers

Beeldscherm en energiegebruik

Wie op zoek is naar een grote high-end televisie, ontkomt tegenwoordig haast niet meer aan een oled-tv, deze techniek levert een fantastische beeldkwaliteit dankzij een enorm contrast en zeer goede kijkhoeken. De Sony XG95 is echter uitgerust met een LCD-scherm, waardoor de tv een stuk helderder kan worden afgesteld. Qua kijkhoeken presteert de XG95 bijna net zo goed als een televisie met een oledscherm. Dit heeft te maken het feit dat de 75 en 85 inch-modellen van de tv voorzien zijn van een extra diffusielaag. De verlichting van het scherm valt wat tegen, waardoor de televisie een mindere keuze is voor echte beeldpuristen.

Het energiegebruik van de XG95 is prima. Natuurlijk gebruikt een grote televisie veel stroom, maar het model van Sony valt niet negatief op. De fabrikant geeft aan dat de tv 371 watt verbruikt, maar in de praktijk wordt dit bijna nooit gehaald. Tijdens een avondje tv kijken met voldoende helderheid maten we 112 watt.

Conclusie



Sony’s XG95 is een high-end tv met helaas ook een high-end prijs. Daarvoor krijg je een prachtig ontworpen televisie terug met een uniek audiosysteem, waardoor het geluid uit het scherm lijkt te komen. Dit doet veel voor de beleving van films en series. Beeldpuristen die graag naar films en series kijken in het donker, zijn beter af met een oled-scherm, in tegenstelling tot het LCD-scherm van deze televisie. Voor sportliefhebbers die graag met meer omgevingslicht kijken, is de XG95 een prima keuze.