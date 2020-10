Deze twee Philips-modellen bieden Ambilight én hebben een oled-scherm

Zo zijn Philips-televisies al sinds 2004 beschikbaar met de unieke feature Ambilight, waarmee de muur achter je tv meekleurt. In deze review bekijken we twee oledtelevisies met de driezijdige variant van Ambilight: de Philips 805 en 855.

Deze twee modellen hebben identieke specificaties; alleen de voeten zijn verschillend uitgevoerd. De 805 staat op twee bescheiden pootjes die aan weerskanten van de tv zijn gemonteerd. De 855 is voorzien van een draaivoet; een handige optie die een aantal jaar geleden populair was, maar die we tegenwoordig niet veel meer zien. Door de draaiconstructie is de voet een stuk groter en komt de tv hoger boven het meubel te staan.

Uiterlijk

Afgezien van de voet hebben de 805 en de 855 exact hetzelfde, strakke uiterlijk. Bijna de hele oppervlakte van de voorkant wordt ingenomen door het oledscherm. De glasplaat voor het scherm loopt helemaal tot de randen door, maar als de tv aanstaat, zie je dat er een smalle, zwarte rand rond het actieve beeld zit. Deze is aan de zijkanten een centimeter breed en aan de onderkant, waar de aansluitingen van het paneel zitten, een paar millimeter breder.

Opvallend aan het ontwerp is het ontbreken van een Philips-logo aan de voorkant; dat is subtiel op de voet aangebracht. Bij muurmontage is er dus geen enkel logo zichtbaar. Alleen als je de tv aanzet, krijg je het kortstondig op het scherm te zien. Oledpanelen zijn bijzonder plat en dus is de bovenkant slechts een halve centimeter dik. Het onderste gedeelte van de tv is aanzienlijk dikker, omdat daar de luidsprekers, aansluitingen en elektronica moesten worden ondergebracht. Dit gedeelte van de kast is gemaakt van plastic.

De televisie beschikt over de volgende aansluitingen: twee USB-aansluitingen waarvan de onderste bedoeld is voor een harde schijf voor opnamen, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting die ook als analoge audio-uitgang gebruikt kan worden en drie HDMI-aansluitingen. Een HDMI 2.1 aansluiting ontbreekt. Dat is vooral jammer voor gamers die op hoge resoluties of beeldsnelheden willen spelen.

Het scherm en Ambilight

Volledig scherm De achterzijde van de 805. © Tweakers

Met Ambilight kan je de muur achter je tv laten meekleuren met het beeld. Het systeem maakt gebruik van rgb-leds aan de achterkant van de tv en is voor sommigen een nutteloze gimmick, terwijl anderen juist vanwege dit systeem de voorkeur geven aan Philips-televisies. Je kunt kiezen of het systeem een vaste kleur moet weergeven of de kleuren moet volgen die in beeld zijn, zoals het ooit bedoeld was. Ook kan je, als je een feestje geeft, de kleuren op het geluid laten reageren. Verder is er een Lounge-modus, waarbij de kleuren op een rustige manier uit zichzelf veranderen.

De 805 en 855 hebben dezelfde specificaties en dus verbruiken zo ook evenveel energie. Ze dragen allebei energielabel B, waarmee ze tot de minst zuinige televisies van dit moment behoren; de zuinigste oleds hebben namelijk energielabel A.

Omdat oledtelevisies gebruikmaken van beeldpanelen die worden ingekocht bij LG, hebben ze allemaal zeer vergelijkbare beeldeigenschappen. Zo zijn de kijkhoeken bijvoorbeeld zeer goed. Omdat oledschermen individuele pixels helemaal kunnen uitschakelen, is de zwartweergave perfect. Bij een volledig zwart scherm kan je, zelfs in een verduisterde kamer, niet zien dat de tv aanstaat.

Conclusie

Met de Philips 805 en 855 heb je de keuze tussen een strakke televisie met bescheiden pootjes en hetzelfde strakke model op een handige draaivoet. Doordat deze televisies draaien op Android TV van Google, is het app-aanbod groot, is Chromecast-functionaliteit ingebouwd en kan je spraakzoekopdrachten geven via de microfoon in de afstandsbediening. Uiteraard ontbreekt Ambilight niet op deze televisies; ze zijn uitgerust met de driezijdige variant, die de muur achter het toestel boven en naast de tv laat meekleuren met het beeld.

Fanatieke gamers kunnen deze televisies beter vermijden, want er is geen HDMI 2.1-ondersteuning en bovendien is de inputlag aan de hoge kant. Liefhebbers van films en series zitten wel goed, want alle belangrijke formaten van dit moment worden ondersteund.

Op het moment van schrijven waren de Philips 805 en 855 voor ongeveer 2000 euro in de Pricewatch te vinden. Dat is flink aan de prijs als je ze bijvoorbeeld vergelijkt met de 55"-CX van LG, die voor zo’n 1400 euro te vinden is. De prijs van de 805 en 855 zakt echter regelmatig naar ongeveer 1600 euro. Dat is al een heel stuk redelijker, zeker als je een liefhebber bent van Ambilight.

