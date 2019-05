Deze uitstekende oled-televisie is de goedkoopste op de markt

ReviewOled-televisies beginnen de laatste jaren steeds betaalbaarder te worden. Dat mag ook wel, want in het verleden was je namelijk al gauw 2000 euro of meer kwijt voor een televisie met een modern oled-scherm. Hardware.info bekeek de allergoedkoopste tv in deze categorie en kwam erachter dat goedkoop zeker niet altijd duurkoop is.

Net als de meeste televisiefabrikanten brengt LG elk jaar rond april, mei haar nieuwe televisies op de markt. LG maakt voor één model echter een uitzondering, en dat is de B-serie oled. Die instapper werd vorig jaar pas in september uitgebracht in Nederland, de B8 uit 2018 is nu dus ongeveer een half jaar op de markt. LG geeft officieel geen reden waarom het de B-serie later uitbrengt, maar het laat zich raden dat men dit goedkopere model liefst zo lang mogelijk op de plank houdt om verkoop van de duurdere modellen niet direct na introductie al te kannibaliseren.

Rond het moment dat je dit leest zullen de nieuwe C9, E9 en W9 modellen langzaam beschikbaar komen, maar de B9 hoeven we voorlopig niet te verwachten. Wil je dus een oled tv voor de scherpst mogelijke prijs? Dan is de B8 de goedkoopste optie. Dit toestel zal naar verwachting nog tot eind juni leverbaar zijn, waarna het de vraag is of er na dat moment een andere oled tv te koop zal zijn voor rond de duizend euro.

B8 vs C8

De B8 lijkt technisch sterk op de C8 die we vorig jaar al uitgebreid testten. Beide televisies maken gebruik van hetzelfde type oled-paneel, maar de C8 heeft een iets betere beeldprocessor. Dit zou moeten leiden tot een iets scherper beeld. Ook beschikt de B8 over een iets eenvoudigere voet.

Volledig scherm De voet van de B8 © Hardware.info

Wij waren uiteraard benieuwd of er een zichtbaar verschil in beeldkwaliteit waarneembaar is tussen de B8 en de C8. Voor onze test hadden we de beschikking over een 65 inch B8 en een 55 inch C8, dus helemaal appels-met-appels was onze vergelijking niet. Zaken als energieverbruik en maximale helderheid zijn sowieso afhankelijk van de paneelgrootte, dus op dat punt kunnen we de vergelijking uiteraard niet maken.

We hebben uiteraard ook goed gekeken of we iets konden zien van de betere ruisonderdrukking die de Alpha 9 processor van de C8 zou moeten bieden. We hebben beide televisies daarvoor in verschillende modi met elkaar vergeleken, waaronder de Dynamische en de Natuurlijke beeldstand, waarin veel beeldprocessing wordt toegepast. Onder de streep is onze conclusie dat er eigenlijk weinig tot geen verschil zichtbaar is tussen beide modellen. Als de C8 op dit punt beter is, dan is het dus heel subtiel.

Volledig scherm LG OLED B8 (links) naast LG OLED C8 (rechts) © Hardware.info

Smart TV

De LG B8 maakt gebruik van webOS als besturingssysteem. De versie voor 2018 heeft officieel ‘webOS +AI’, waarbij die AI toevoeging doelt op spraakherkenning en automatische optimalisatie van beeld en geluid op basis van automatische contentherkenning.

Om met die spraakherkenning te beginnen, op het moment van schrijven werkt deze niet in het Nederlands. Stel je de tv in op Engels, dan moet je commando’s kunnen geven als ‘Turn off the tv when this program is over’ en ‘Change to cinema mode’. Ook integratie met Google Assistant wordt beloofd. Beloofd, want op het moment van testen was deze functionaliteit nog niet beschikbaar. Wij hebben dan ook niet kunnen testen wat de mogelijkheden zullen zijn.

Het fijne aan webOS is dat het allemaal heel snel werkt. Zodra je de afstandsbediening optilt verschijnt er een cursor in beeld waarmee je snel en gemakkelijk over het scherm kunt bewegen, maar als je liever van de toetsen op de afstandsbediening gebruik maakt, kan dat natuurlijk ook. Het starten van apps en met name ook het wisselen tussen verschillende apps gaat ook razendsnel.

Belangrijke apps als Netflix, Amazon Prime, Videoland en Pathé Thuis worden allemaal ondersteund door middel van eigen apps en ook NPO uitzending gemist en RTL XL zijn aanwezig. Helaas ontbrak KIJK, de terugkijk-app van Net5,Veronica en de SBS-zenders op het moment van testen.

Conclusie

LG’s B8 OLED is het goedkopere broertje van de C8 die wij eerder testten en bekroonden met onze Ultimate Product award. De B8 beschikt over exact hetzelfde oled-paneel, maar moet het stellen met een wat minder krachtige beeldprocessor en een eenvoudigere voet.

Ook qua beeldkwaliteit kunnen we alleen bij een directe vergelijking tussen beide televisies minieme verschillen ontwaren. Qua mogelijkheden, interface en Smart TV beleving zijn beide televisies verder ook identiek. Het belangrijkste verschil tussen de B8 en de C8 is in onze optiek dan ook de prijs, en daar heeft de B8 uiteraard de beste kaarten in handen. De 55-inch versie van de B8 is op het moment van schrijven in onze prijsvergelijker terug te vinden vanaf 1110 euro, waarmee het de goedkoopste oled-televisie van dit moment is. De grotere 65-inch variant die wij testten is de koop vanaf 1699 euro, waarmee het de goedkoopste oled-televisie van dit formaat is. De vergelijkbare C8-modellen zijn doorgaans ongeveer tweehonderd euro duurder, al zijn er bij beide modellen prijsschommelingen die het gat groter of juist kleiner kunnen maken.