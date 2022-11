Deze webcam is tegelijkertijd een snelle scanner om boeken mee te digitaliseren

ReviewVroeger hadden we losse scanners naast de computer staan, maar met de komst van slimme smartphone-apps leek die tijd voorbij. Een nieuwe scanner op crowdfundsite Indiegogo probeert daar verandering in te brengen, door ook te werken als flexibele webcam. We hebben de gadget alvast getest.

De CZUR Fancy Pro is eigenlijk niks meer dan een webcam op een statief. De camera kan recht naar beneden worden gericht, waar je een document kunt neerleggen dat je met de bijbehorende app kunt scannen. In die software zitten allerlei slimmigheden, zoals de mogelijkheid om automatisch te scannen zodra een document wordt gedetecteerd en de optie om tekst achteraf uit te schrijven.

Zulke scanners bestaan al langer: ze worden veelal gebruikt in bijvoorbeeld archieven, om papieren teksten snel te digitaliseren. Daar gebruiken ze vaak een voetpedaal om snel een scan te maken zodra het document is neergelegd, zodat een boek zo snel mogelijk gescand kan worden.

Zulke camera’s kosten vaak vele honderden of zelfs duizenden euro’s. Wat dat betreft is de Fancy Pro een betere deal: tijdens de crowdfunding kun je hem al halen vanaf 144 euro. Keerzijde is wel dat hier geen voetpedaal bij wordt geleverd, maar dat de software automatisch ziet wanneer een pagina is omgeslagen. De makers beloven dat je op die manier een boek met minder dan 1 seconde per pagina kunt scannen.

Drie tot vier seconden per pagina

Bij onze tests lukte het niet om die snelheid te evenaren: het duurde ongeveer 3 tot 4 seconden voor een omgeslagen pagina om gedetecteerd te worden. Dat is alsnog veel sneller dan met een gewone documentscanner of je smartphone, maar je bent wel even bezig als je een heel boek wil digitaliseren. Een pedaal zoals bij duurdere alternatieven was fijn geweest, want dan zouden we het proces kunnen versnellen.

Het uitschrijven van tekst op een scan werkt niet heel goed, in elk geval niet in het Nederlands. Woorden werden verkeerd geïnterpreteerd, spaties ontbraken en hele segmenten werden overgeslagen. Hier en daar klopte een zin, maar de gescande tekst was moeilijk van het origineel te onderscheiden. Bij Engelse teksten is het resultaat iets betrouwbaarder.

Ook een webcam

De Fancy Pro is naast een scanner ook een webcam. Kantel de camera met het scharnier naar jezelf toe, en je kunt de camera ineens gebruiken tijdens bijvoorbeeld videovergaderingen. Dat is in combinatie met een laptop best handig: door het statief hangt de camera hoger dan de ingebouwde camera in je laptop, waardoor je beter in beeld wordt gebracht en collega’s niet je neus in hoeven te kijken.

Het beeld is met zijn 12 megapixel ook prima scherp, al vonden we het kleurgebruik wat intens. Knoppen achterop laten je de helderheid aanpassen en de scherptediepte vastzetten, terwijl een lampje helpt om je beeld extra te belichten. Het is onder de streep een prima webcam, al zouden we iedereen die alleen een webcam zoekt hem niet aanraden: het is enkel een goede bonus voor wie ook graag een scanner in huis haalt.

Eén klein kritiekpuntje nog: zelf zouden we de knoppen achterop de camera in de voet van het apparaat hebben gestopt. Nu zijn ze buiten het zicht en lastig te bedienen - en omdat ze op de camera zitten, trilt het beeld terwijl je ze indrukt. Al is dat allemaal gelukkig klein bier.

Conclusie

Voor wie nog archieven aan oude papieren heeft om te scannen, is de CZUR Fancy Pro een uitstekend, betaalbaar apparaatje om dat mee te doen. Er zijn betere alternatieven, maar die kosten toch al snel het veelvoud.

Dat je hem ook als webcam kan gebruiken, is dan een leuke bijkomstigheid - vooral als je op een laptop werkt en collega’s je tijdens Zoom-belletjes altijd van onderen bekijken. Er zijn betere webcams voor dit geld, maar die hebben dan weer niet de extra scanmogelijkheden.

De crowdfundcampagne voor de CZUR Fancy Pro loopt op Indiegogo nog tot eind november.

