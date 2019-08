Deze zes handige apps zijn onmisbaar voor studenten

Studenten StartpakketNog even en dan breekt een nieuw schooljaar aan. Start jij dit jaar met een studie? Dan stuit je ongetwijfeld op veel nieuwigheden. In de serie ‘ Studenten Startpakket ’ helpt deze site je op weg met tips over werk, wonen, vervoer, tech, koken & eten. Deze aflevering: studentenapps!

Want hallo, we leven wel in 2019. Apps zijn een onmisbaar staaltje technologie die je leven een stuk gemakkelijker moeten maken. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor startende studenten.

Waar kijken we naar? Apps die iets bijdragen aan de drie belangrijkste aspecten in het studentenleven: geld (want ome DUO betaalt niet alles), studie (want er moet ook geleerd worden) en sociaal (geen uitleg nodig). Ook moeten de apps gratis zijn. Studeren is al duur genoeg. Dan ga je niet nog eens vijf euro neerleggen voor een appje.

1. 9292

Eigenlijk verwachten we niet dat iemand deze app mist op zijn/haar telefoon, maar toch noemen we 'm even. 9292 heeft namelijk vrijwel alle ov-informatie in Nederland beschikbaar. Dat is handig als je moet reizen naar je nieuwe school, maar ook voor feestjes, bezoekjes aan het thuisfront en eigenlijk alles waarvoor je de trein, metro of bus moet pakken. Daarnaast krijg je de ritprijs (als je niet vrij kunt reizen) en actuele vertragingen te zien. Onmisbaar.

2. Wie Betaalt Wat

Waar we vroeger lijstjes, boekjes en whiteboards gebruikten om de kosten in het studentenhuis bij te houden, doen we dat nu met een app. Wie Betaalt Wat is een briljante app waarmee je precies kan bijhouden wie wat betaalt en voor wie. Daarmee wordt gezamenlijk boodschappen doen en voorschieten een stuk gemakkelijker. Aan het eind van elke maand kun je de lijst doorrekenen, waarna je op een overzichtelijke manier ziet wie wat moet terugbetalen/terugkrijgen. Ook heel erg handig op vakantie.

3. Vivino

Soms wil je ook even iets anders drinken dan die fles witte wijn van een paar euro. Maar weet je niet hoe je moet imponeren? Scan dan het etiket in met de app Vivino (voor Android en iOS) en je ziet meteen een sterrenscore op vijf, gebaseerd op de indrukken van duizenden andere gebruikers. Uiteraard kun je ook je eigen score geven. De 35 miljoen gebruikers die Vivino momenteel hebben, zijn natuurlijk nog geen wijnexperts, maar het bedrijf achter de app deed onlangs een Big Data-vergelijking tussen die gebruikersscores en honderdduizend waarderingen van ware wijnexperts en claimt dat die behoorlijk gelijk lopen.

4. De app van jouw universiteit/hogeschool

Waar de scholen vroeger best achterliepen op technologisch gebied, is dat tegenwoordig ruimschoots goed gemaakt met goede rooster-apps, cijferlijsten in de app en meer. Download dus de officiële app van jouw leerinstelling. Die werken meestal het best.

Kun je nou echt niet overweg met de agenda van jouw school? Dan importeer je de data gewoon in de Google Calendar of een andere kalender-app. Simpel zat.

5. Chwazi

Woon je in een studentenhuis met flink wat huisgenoten? Dan is dit is de perfecte app voor jou. Chwazi kiest namelijk een volledig willekeurige huisgenoot die dat ene klusje moet doen. Niemand zin om bier te halen? Chwazi kiest de pechvogel gewoon uit. Wie moet er vanavond koken? Chwazi helpt een handje.

6. Tinder

Volledig scherm © EPA

Ehh, deze hoeven we niet uit te leggen. Veel plezier!