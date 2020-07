Disney+ heeft storing door grote vraag naar hitmusical Hamilton

Disney was niet direct voor commentaar bereikbaar. Hamilton vertelt het levensverhaal van founding father Alexander Hamilton. De immigrant was de eerste minister van Financiën van de VS en schreef mee aan de grondwet van het land.

Componist en schrijver Lin-Manuel Miranda besloot rap- en hiphopmuziek te gebruiken om zijn verhaal en de ontstaansgeschiedenis van Amerika te bewerken tot een musical. Alle hoofdrollen, dus ook van founding fathers als George Washington, Thomas Jefferson en James Madison, worden gespeeld door acteurs van kleur.

Het stuk won planken vol prijzen en is sinds de eerste dag doorlopend uitverkocht, zowel op Broadway als in Londen. In eerste instantie wilde Disney de filmregistratie volgend jaar in de bioscopen uitbrengen. Maar toen alle theaters waar Hamilton speelde voor onbepaalde tijd moesten sluiten vanwege de pandemie, werd besloten de film te lanceren op streamingdienst Disney+.

Laaiend enthousiast

De eerste recensies van de filmregistratie van de hitmusical zijn laaiend enthousiast. Volgens de Amerikaanse kritieken heeft regisseur Thomas Kail de energie van de succesvoorstelling volledig weten te behouden in zijn filmversie. Stage Entertainment werkt momenteel aan een Duitse versie, die begin 2021 in première moet gaan, en wil het stuk binnen een paar jaar in Nederland op de planken brengen.

Hamilton was een bastaard en wees die opgroeide in de Caraïben, zich in New York opwerkte en een sleutelrol speelde in de Amerikaanse revolutionaire oorlog. Maar er volgde ook een seksschandaal, en zijn dood was behoorlijk heftig: hij werd doodgeschoten in een duel met een politieke rivaal. Schrijver, componist en acteur Lin-Manuel Miranda ziet hem als een 18de-eeuwse versie van zijn rapidool Tupac Shakur.