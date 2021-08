Dit is de beste Chromebook voor op school

Op steeds meer scholen worden Chromebooks ingezet. Zo gek is dat niet: de Google-laptops zijn goedkoop en makkelijk in gebruik, zonder dat ze snel langzaam worden door allerlei gekke software. Wat is de beste van dit moment? We zochten het samen met de redactie van Tweakers uit.

Wat is een Chromebook?

Een Chromebook is een laptop die gebruikmaakt van Googles besturingssysteem Chrome OS. Dat was ooit een soort veredelde webbrowser: een Chromebook doet alles op het internet, waardoor de software lichtgewicht blijft en sneller kan zijn dan bijvoorbeeld een Windows-computer.

Hedendaagse Chromebooks kunnen iets meer, zoals het afspelen van Android-apps. Ook kun je sommige simpele zaken, zoals tekstverwerken, offline doen. Geavanceerde programma's vereisen echter nog steeds een internetverbinding, omdat ze in de webbrowser draaien.

De beste Chromebook: HP Chromebook x360 14b-cb0135nd

We waren al fan van de voorganger van deze HP-laptop en dit nieuwe model gebruikt de nieuwe, zuinige Jasper Lake-processoren van Intel. Bij deze Chromebook werkt die zonder ventilator, waardoor de laptop geen herrie maakt.



De Chromebook heeft 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte, waar veel andere modellen het in beide gevallen met de helft moeten doen. Dit maakt de Chromebook x360 14b beter op de toekomst voorbereid en geeft je net wat meer ademruimte als je de laptop serieus aan het werk zet. Over de toekomst gesproken: juist doordat het een gloednieuw model is ben je tot juni 2029 verzekerd van Chrome OS-updates.

Met een scherm van 14 inch is de laptop niet erg groot en de dikte van 1,8 cm valt ook mee, maar met een gewicht van ruim twee kilo is hij helaas wel bovengemiddeld zwaar. De webcam zit in de bovenste schermrand en biedt 720p-beeldkwaliteit. De kijkhoek ervan is opvallend breed.

Qua aansluitingen word je met tweemaal USB-C en één USB-A-poort vrij goed bedeeld, in ieder geval voor dit segment. Bovendien heeft de Chromebook een microSD-slot en een gelidspoort. De oplader sluit je aan op een van de USB-C-poorten en is bijzonder compact van formaat.

Alternatieven

Hoewel bovenstaande Chromebook onze favoriet is, zijn er nog meerdere modellen die een blik waard zijn. Bijvoorbeeld als je minder wil betalen, of juist een groter scherm wil. Hieronder zetten we nog eens drie interessante opties op een rij.



De Acer Chromebook Flip CM5500FDA is het bekijken waard als je een wat grotere Chromebook zoekt. Dit model heeft een 15,6"-aanraakscherm en lijkt met de felgekleurde WASD-toetsen te hinten op de mogelijkheid om te gamen in de Cloud. Van de verouderde processor hoef je geen topprestaties te verwachten, maar deze stevige laptop met metalen klep houdt het met tien uur wel lekker lang vol op zijn accu.

Er zijn ook Chromebooks zonder touchscreen, die vaak wat goedkoper zijn. Onder andere Acer en HP zijn erg actief in het segment rond de 300 euro. Je komt dan bijvoorbeeld uit bij de Acer Chromebook 314, al adviseren we je wel om minstens een versie met een ips-scherm te nemen, zoals de CB314-1H-C57A. In dit prijssegment is 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte de standaard.

Uiteraard kun je ook wat meer uitgeven aan een Chromebook. Dan krijg je niet alleen een snellere processor, maar ook een luxer aanvoelende en lichtere behuizing. De Lenovo IdeaPad Flex 5 CB 13IML05 is hier een goed voorbeeld van: met 1,34kg is hij veel lichter dan onze favoriet. Daarnaast krijg je bij dit model ook snellere ssd-opslag en ondersteuning voor WiFi-6.

