Dit is de beste laptop voor ongeveer 500 euro

Beste KoopIn de categorie budgetlaptop gaan we iedere twee maanden op zoek naar de beste laptop voor 500 euro. Door de jaren heen zijn de specificaties van die laptops steeds beter geworden. Er was een tijd dat je geen hoge resolutie hoefde te wensen en een snelle ssd kon je al helemaal vergeten. Dat is intussen veranderd, want laptops zonder ssd zijn nauwelijks meer te krijgen en tot 500 euro zijn er meer laptops mét dan zonder full-hd-scherm.

Daar houdt het niet op, want de ontwikkelingen volgen elkaar op en de volgende mijlpaal dient zich alweer aan, want intussen zijn we de eerste laptops met krachtige processors van 500 euro tegengekomen. Zo’n processor zit in een Lenovo IdeaPad 3 en gaat vergezeld met 8GB werkgeheugen, een ssd van 256GB en een ips-paneel met full-hd-resolutie. Dat zijn specificaties die je een paar jaar terug pas in laptops van 1000 euro tegenkwam. Een zeldzaam gegeven dus, al zal het de komende jaren ‘normaal’ worden.

Naast de IdeaPad 3 lichten we ook de Acer Aspire 5 uit in deze BBG. Dat is de ‘back-up Best Buy’, want door de slechte verkrijgbaarheid van de hierboven benoemde processors zou de IdeaPad 3 snel uitverkocht kunnen raken.

De IdeaPad 3 is niet de duurste of meest luxueuze laptop die Lenovo levert, maar Lenovo heeft de plastic behuizing toch een strakke uitstraling willen geven. De achterkant van het scherm heeft de look van geborsteld aluminium en het Lenovo-logo is verticaal in een hoek geplaatst. Aan de binnenkant is de omlijsting van het scherm van grijs plastic gemaakt, met brede schermranden zonder logo’s. Het ziet er opgeruimd uit, maar superstevig is het niet.

Als je het scherm bijvoorbeeld bij een van de hoeken beetpakt om het open te klappen, trek je het geheel gemakkelijker scheef. In de bovenrand van het scherm zit de webcam en die is achter een schuifje verborgen. De kwaliteit van die webcam is niet best, want de resolutie is slechts 640x480 pixels, terwijl 1280x720 pixels al geruime tijd de standaard is.

Net als het scherm is de rest van de behuizing ook van plastic gemaakt en niet bijzonder stevig. Als je er druk op uitoefent, wil de behuizing meeveren. Dat vinden we op zich niet zo’n ramp, want bij laptops van 500 euro wordt vaak bezuinigd op de stevigheid van de behuizing. Bovendien staan er prima specificaties tegenover. Een IdeaPad 5 heeft een metalen behuizing en voelt daarmee een stuk steviger aan, maar kost ook meteen 200 euro meer.

De IdeaPad 3 is een van de eerste laptops van 500 euro die zijn voorzien van een zogenaamde quadcoreprocessor - die het werk een stuk sneller maakt - en een full-hd-ips-scherm. Dat heeft tot gevolg dat de laptop de concurrentie met verouderde processors met gemak verslaat in tests.

Hoewel de prestaties dus hoger zijn dan wat je van een laptop van 500 euro zou verwachten, is de behuizing dat niet. Dat is het onderdeel waarop bezuinigd is; het is van plastic en voelt vrij goedkoop aan. Er is geen USB-C-aansluiting op aanwezig en de kwaliteit van de webcam is slecht.

De beeldkwaliteit is zoals je verwacht van een laptop van 500 euro en de kijkhoeken zijn goed doordat er, zoals gezegd, een ips-paneel wordt gebruikt. In de toekomst valt er eventueel nog wat te upgraden doordat het geheugen deels vervangbaar is. De accuduur, tot slot, is bijzonder goed voor een goedkope laptop en als je het rustig aan doet, kun je de 10 uur aantikken.

