Dit is waarom je op deze website soms blokjes ziet

Jolien van de Griendt is ondernemer en oprichter van journalistieke start-ups als NewsChain en Spot on Stories. In deze podcast vertelt ze waarom ze deze heeft gestart, over voice en hoe de manier waarop we nieuws tot ons nemen in de toekomst radicaal gaat veranderen.

In een nieuwe aflevering van de podcast Toekomst van de Media gaan Thomas Boeschoten en Jaap van Zessen in gesprek met Jolien van de Griendt.

Je bent ze waarschijnlijk wel eens tegengekomen op deze website: uitlegblokjes die antwoord geven op actuele vragen. Ze kunnen bijvoorbeeld antwoord op vragen als ‘Wat is een veiligheidsregio’ in een artikel over regionale coronamaatregelen.

Jolien van de Griendt is mede-oprichter van het bedrijf dat de blokjes maakt en legt uit hoe het idee ontstond. ‘We vonden het irritant om van een onderzoeksverhaal eigenlijk alleen een longread konden maken. We merkten dat als we naar ons eigen artikel keken, we zelf al geen zin hadden om het te lezen. Het was lastig om het verhaal dynamisch te maken.’

Jolien is daarnaast oprichter bij Spot on Stories. Een start-up die nadenkt over hoe onderzoeksjournalistiek aantrekkelijk bij de doelgroep kan worden gebracht. Bijvoorbeeld met animaties, interactieve kaarten of games. In de podcast vertelt ze alles over de nieuwe manieren van een verhaal vertellen.

Luister hieronder het hele gesprek in de Toekomst van de Media podcast. Abonneren kan via Itunes en Spotify.

