Dit is waarom podcasts verslavender zijn dan de radio

Als ik zie dat ze een interessante gast hebben gehad, luister ik een uur lang naar een interview van Radio 1-programma Kunststof- dat is in feite gewoon uitgestelde radio. Of ik sluip stiekem binnen in de praktijkruimte van de Vlaams-Amerikaanse relatietherapeute Esther Perel, waar stellen hun hart uitstorten over heimelijke fantasieën, hun onbevredigende seksleven of overspel.



Vaker nog ga ik voor een van de series die je meezuigen in een verhaal waarvan je nog nooit hebt gehoord. Zo probeert Sanne Boer van de VPRO in De moord op Patrick de raadsels rond de dood van de Heerlense tennisleraar Patrick van den Bolt in 2002 te ontrafelen. In De brand in het Landhuis (Simon Heijmans, NTR) word je meegesleept in de mysteries rond een schatrijke grootgrondbezitter in Brabant, die bij een (aangestoken?) brand in zijn villa in 2003 het leven liet.



In Amerika betekende een soortgelijke true crime-serie, Serial, in 2014 de doorbraak van het fenomeen podcast bij het grote publiek. Ook in Serial wordt een oude moordzaak opnieuw tegen het licht gehouden. Als luisteraar denk je mee over elk bewijsstuk, over elke getuigenverklaring, alle mogelijke scenario’s.