Dit Nederlandse bedrijf laat politici rampscenario's zien in virtual reality

,,Door te anticiperen op een breed scala aan scenario’s voordat ze werkelijkheid worden, kun je op de best mogelijke manier door de echte wereld navigeren”, legt Mark Stoop, medeoprichter van Scenarios4 uit. Het verhaal van Scenarios4 (toen nog Scenarios4Summits) begint in maart 2014 als wereldleiders in Den Haag samenkomen voor de Nuclear Security Summit.



,,Onderdeel van de overvolle agenda was een ‘gericht beleidsdebat’ over de aanpak van een realistische nucleaire veiligheidsdreiging”, gaat Stoop verder. ,,Daarvoor hebben wij toen een film gemaakt met allerlei scenario’s. Op papier blijft zoiets plat en abstract. Wereldleiders zijn ook maar mensen die zich niet overal een voorstelling bij kunnen maken. Na afloop was iedereen enthousiast en bleek dat een sessie van een wat wij noemen Scenario Based Policy Discussion effectiever is dan tien vergaderingen.”