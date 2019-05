Dit nieuwe oled-scherm is fantastisch, maar ook prijzig

ReviewLG deed vorig jaar goede zaken met hun C8 oled-tv. De televisie was zeer populair bij liefhebbers van mooie schermen en dat was ook terug te zien in de review op Tweakers: De LG C8 kreeg een 9,0. Nu neemt Tweakers de C9 onder de loep. Kan LG het succes van zijn oled-tv’s doorzetten?

De C8 en C9 lijken zowel qua uiterlijk als onder de motorkap behoorlijk op elkaar. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen te noteren, die de C9 weer een stukje mooier maken dan zijn opvolger.

Wat is er nieuw?

De belangrijkste uiterlijke vernieuwing zit in de nieuw vormgegeven voet. Het vorige model had een voet met een verticale kromming waarin een uitsparing was gemaakt. Dat leverde beter geluid op, maar niet iedereen kon het design van de voet waarderen. De C9 heeft een voet meegekregen die een duidelijk strakker ontwerp heeft en die bovendien minder ver naar voren uitsteekt, waardoor hij veel minder in het oog springt. Een nadeel is wel dat deze minder opvallende voet aan de achterzijde van de televisie een contragewicht oplevert, zodat het scherm niet naar voren valt. Het contragewicht heeft als gevolg dat je de televisie noodgedwongen zo’n 20 centimeter van wand moet zetten. De C9 beschikt, ondanks de nieuwe voet, over goed geluid.

Ook nieuw zijn de vernieuwde hdmi-aansluitingen (hdmi 2.1), waarmee beelden in 4k-resolutie met 120 beelden per seconde naar de tv kunnen worden gestuurd. De C8 van vorig jaar kon dit ook al aan, maar alleen als de beelden vanaf een usb-stick werden afgespeeld of werden gestreamd via een ingebouwde app. Toch levert deze nieuwe eigenschap voorlopig alleen meerwaarde voor gamers, want op de beschikbaarheid van videobeelden in deze extreem hoge kwaliteit zullen we nog vele jaren moeten wachten.

De C9 beschikt over hetzelfde besturingssysteem als zijn voorganger: het LG webOS. Het systeem is met de release van de nieuwe tv bij versie 4.5 aangeland. De eerste televisies die van dit besturingssysteem gebruikmaakten, voelden nog wat traag aan, maar in de afgelopen jaren heeft LG de snelheid prima op orde gekregen. De nieuwe update komt met een aantal kleine verbeteringen, waardoor alles nét wat beter werkt. LG webOS laat zich prettig bedienen met de meegeleverde Magic Remote, die is voorzien van bewegingsdetectie en een microfoon. Wat ons betreft behoort de afstandsbediening tot de allerbesten op het gebied van gebruiksgemak.

Scherm en energieverbruik

Hoewel LG voor de 2019-modellen wel degelijk nieuwe oledpanelen gebruikt, zijn de specificaties ervan gelijk gebleven aan die van vorig jaar. Dat is jammer, maar de kwaliteit van het scherm blijft fantastisch. Verwacht een erg nauwkeurige weergave, goede kijkhoeken en een uitstekend contrast. Ook heeft het scherm een zeer lage vertraging, de laagste die we ooit hebben gemeten. Dit maakt de C9 opnieuw aantrekkelijk voor fanatieke gamers.

Televisies met een oledpaneel behoren niet tot de allerzuinigste modellen van dit moment en dragen daarom vaak energielabel B. Daar heeft LG wat aan gedaan en sinds afgelopen jaar dragen de oledtelevisies uit Korea een keurig energielabel A. Er is best een lcd-tv te vinden die nog efficiënter met elektriciteit omgaat, maar geen die zich wat beeldkwaliteit betreft kan meten met een oled. Overdag gebruikt de tv zo‘n 200 watt, ‘s avonds zakt dat (met het aanpassen van de helderheid) terug naar 115 watt. Uiteraard kun je de helderheid ook automatisch laten aanpassen aan het omgevingslicht door middel van de ingebouwde lichtsensor. Zo heb je altijd een mooi beeld en verbruikt de tv niet onnodig veel energie.

Conclusie

Met de C9 heeft LG weer een top-tv afgeleverd die op bijna alle fronten erg goed scoort. Het design is grotendeels hetzelfde gebleven ten opzichte van de C8 van vorig jaar, maar die tv zag er ook al erg strak uit. De nieuwe voet, van geborsteld metaal, vinden we zeker een verbetering, maar daar staat tegenover dat de C9 minder dicht tegen een muur op een meubel te plaatsen is. Korte netsnoeren zijn helaas de norm bij moderne televisies. Dat je echter nog geen meter snoer overhoudt als je gebruikmaakt van de verder handige kabelgeleider in de voet, komt erg gierig op ons over.

De beeldkwaliteit is, zoals we inmiddels van oled gewend zijn, heel goed. Het contrast is fantastisch, de kijkhoeken zijn goed en de weergave is zeer nauwkeurig. Al met al is de C9 een zeer goede tv zonder al te grote minpunten, tenminste als we de prijs niet meewegen. De C9 was, op het moment van schrijven, namelijk een stuk duurder dan de C8 en de B8 van vorig jaar. Dat maakt dat, hoewel de C9 z’n prijs dubbel en dwars waard is, de voorgangers simpelweg meer waar voor hun geld bieden. De beeldkwaliteit van de modellen van vorig jaar is nagenoeg net zo goed als die van de C9, al biedt deze een paar nieuwe features die voor sommigen de doorslag kunnen geven.